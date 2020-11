Calciomercato: l’Inter sfida il Milan per Szoboszlai

Prestanza fisica; grande conclusione; ottima visione di gioco; stupefacente tecnica individuale; 20 anni e tanto tempo per migliorare ancora. Il suo nome è Dominik Szoboszlai e di mestiere fa il calciatore. Centrocampista dalla qualità smisurata che potrebbe presto vestire la maglia di una delle due squadre di Milano.

Le ultime prestazioni di Dominik con la maglia del Salisburgo non sono passate inosservate, tanto da catapultarlo nel mirino dei migliori club europei. Talento sconfinato, centrocampista moderno che può adattarsi a diversi ruoli. Forse è presto per dirlo ma i presupposti affinché diventi una futura “star” del calcio europeo ci sono tutti.

Il centrocampista ungherese è da tempo nel mirino del Milan, in un passato neanche troppo lontano il club rossonero aveva addirittura raggiunto l’accordo economico con il ragazzo per poi far saltare la trattativa nella parte conclusiva, ma la più complicata, viste le cifre dell’operazione.

La classe del centrocampista è stata notata anche dal duo Marotta-Ausilio, intrigati dal mix di prestanza, tecnica e giovinezza, ma le possibilità di un colpo sono frenate dai costi, al momento non sostenibili se non supportati da uscite che vadano a coprire la cifra. Il ragazzo ha una clausola di rescissione pari a 25 milioni di euro, cifra non elevatissima visto il talento dell’ungherese ma non alla portata di tutti per via dei tempi che corrono causa Covid-19 e relativa crisi economica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS