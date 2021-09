Calciomercato Liga Estate 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Chiusasi alle 20:00 di martedì 31 agosto 2021, la sessione estiva di calciomercato per la stagione 2021-2022 ha regalato colpi interessanti: vediamo insieme quelli messi a segno dalle 20 squadre partecipanti alla Liga.

I campionati, come ben si sa, sono fermi per dare spazio alle Nazionali impegnate nelle gare di qualificazione a Qatar 2022. Campionati che non torneranno quindi in scena prima del prossimo weekend dove, per quanto riguarda la Liga, si tornerà in campo per la 4° giornata della stagione.

Al momento, dopo 3 gare disputate, la classifica vede al comando ben 6 squadre, Real Madrid, Siviglia, Valencia, Barcellona, Atletico Madrid e Maiorca, che guidano la graduatoria con 7 punti frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Una Liga, che si preannuncia come sempre equilibrata, che dopo aver perso Cristiano Ronaldo, trasferitosi nel 2018 dal Real Madrid alla Juventus, ha perso anche Lionel Messi che, dopo 21 anni passati con la maglia del Barcellona addosso, ha lasciato il club catalano per accasarsi ai francesi del Paris Saint Germain.

La stagione 2021-2022 del campionato spagnolo si presenta chiaramente meno “appetitosa” rispetto agli anni passati e anche le due grandi, Real Madrid e Barcellona, si presentano notevolmente indebolite rispetto al passato recente. Le merengues, dopo aver ceduto Varane al Manchester United e aver visto sfumare il colpo Mbappé, hanno dovuto infatti accontentarsi degli arrivi di David Alaba, a parametro 0 dal Bayern Monaco, ed Eduardo Camavinga per 55 milioni di euro dal Rennes, mente i blaugrana, dopo aver perso Messi prima e Griezmann poi, hanno piazzato i colpi Depay, Aguero e De Jong che si spera non facciano rimpiangere, almeno in parte, la Pulce.

Sugli scudi quindi, in questa sessione estiva di calciomercato, i campioni in carica dell’Atletico Madrid che, ceduto in prestito al Chelsea, Saul Niguez hanno piazzato tre interessanti colpi in entrata che rispondono rispettivamente ai nomi di Rodrigo De Paul, prelevato per 35 milioni di euro dall’Udinese, Matheus Cunha, acquistato per 30 milioni di euro dai tedeschi dell’Hertha Berlino e Antoine Griezmann, ingaggiato in prestito dal Barcellona.

Calciomercato Liga Estate 2021: tutti i movimenti delle 20 squadre partecipanti.

Atletico Madrid

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Rodrigo De Paul 27 Centrale 40,00 mln € Udinese Matheus Cunha 22 Punta centrale 30,00 mln € Hertha BSC Marcos Paulo 20 Ala sinistra 9,00 mln € Fluminense Antoine Griezmann 30 Seconda punta 60,00 mln € Barcellona Benjamin Lecomte 30 Portiere 10,00 mln € Monaco Axel Werner 25 Portiere 1,50 mln € San Luis Víctor Mollejo 20 Ala destra 3,00 mln € RCD Mallorca Ivan Saponjic 24 Punta centrale 1,20 mln € Cádice CF Manu Sánchez 21 Terzino sinistro 8,00 mln € CA Osasuna Nehuén Pérez 21 Difensore centrale 4,00 mln € Granada CF Santiago Arias 29 Terzino destro 6,00 mln € Leverkusen Francisco Montero 22 Difensore centrale 3,70 mln € Besiktas Nicolás Ibáñez 27 Punta centrale 4,50 mln € San Luis

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Saúl Ñíguez 26 Centrale 40,00 mln € Chelsea Nicolás Ibáñez 27 Punta centrale 4,50 mln € CF Pachuca Vitolo 31 Ala sinistra 4,00 mln € Getafe CF Santiago Arias 29 Terzino destro 6,00 mln € Granada CF Nehuén Pérez 21 Difensore centrale 4,00 mln € Udinese Marcos Paulo 20 Ala sinistra 9,00 mln € Famalicão Ivo Grbic 25 Portiere 3,50 mln € Lille Manu Sánchez 21 Terzino sinistro 8,00 mln € CA Osasuna Axel Werner 25 Portiere 1,50 mln € Svincolato Víctor Mollejo 20 Ala destra 3,00 mln € CD Tenerife Moussa Dembélé 25 Punta centrale 20,00 mln € Olympique Lione Lucas Torreira 25 Mediano 20,00 mln € FC Arsenal

Barcellona

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Emerson Royal 22 Terzino destro 25,00 mln € Real Betis Yusuf Demir 18 Ala destra 8,00 mln € Rapid Vienna Memphis Depay 27 Punta centrale 45,00 mln € Olympique Lione Sergio Agüero 33 Punta centrale 18,00 mln € Manchester City Eric García 20 Difensore centrale 20,00 mln € Manchester City Luuk de Jong 31 Punta centrale 10,00 mln € Siviglia FC Iñaki Peña 22 Portiere 3,00 mln € Barcellona B Rey Manaj 24 Punta centrale 700 mila € Barcellona B Álex Collado 22 Ala destra 5,00 mln € Barcellona B Jean-Clair Todibo 21 Difensore centrale 12,00 mln € OGC Nizza Carles Aleñá 23 Centrale 15,00 mln € Getafe CF Juan Miranda 21 Terzino sinistro 7,00 mln € Real Betis Monchu 21 Centrale 4,00 mln € Girona FC

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Emerson Royal 22 Terzino destro 25,00 mln € Tottenham Junior Firpo 25 Terzino sinistro 8,00 mln € Leeds Jean-Clair Todibo 21 Difensore centrale 12,00 mln € OGC Nizza Carles Aleñá 23 Centrale 15,00 mln € Getafe CF Rey Manaj 24 Punta centrale 700 mila € Spezia Lionel Messi 34 Ala destra 80,00 mln € PSG Juan Miranda 21 Terzino sinistro 7,00 mln € Real Betis Matheus Fernandes 23 Mediano 1,50 mln € Palmeiras Monchu 21 Centrale 4,00 mln € Granada CF Francisco Trincão 21 Ala destra 22,00 mln € Wolverhampton Antoine Griezmann 30 Seconda punta 60,00 mln € Atlético Madrid

Real Madrid

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Eduardo Camavinga 18 Centrale 55,00 mln € Rennes David Alaba 29 Difensore centrale 55,00 mln € Bayern Monaco Jesús Vallejo 24 Difensore centrale 5,00 mln € Granada CF Brahim Díaz 22 Trequartista 15,00 mln € Milan Dani Ceballos 25 Centrale 27,00 mln € FC Arsenal Gareth Bale 32 Ala destra 18,00 mln € Tottenham Takefusa Kubo 20 Ala destra 15,00 mln € Getafe CF Luka Jovic 23 Punta centrale 20,00 mln € Francoforte Martin Ødegaard 22 Trequartista 40,00 mln € FC Arsenal

Cessione Età Posizione Valore di Mercato Acquirente Raphael Varane 28 Difensore Centrale 70,00 mln € Manchester United Alvaro Odriozola 25 Terzino Destro 10,00 mln € Fiorentina Martin Ødegaard 22 Trequartista 40,00 mln € FC Arsenal Brahim Díaz 22 Trequartista 15,00 mln € Milan Sergio Ramos 35 Difensore Centrale 10,00 mln € PSG Takefusa Kubo 20 Ala destra 15,00 mln € RCD Mallorca

Siviglia

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Rafa Mir 24 Punta centrale 12,00 mln € Wolverhampton Gonzalo Montiel 24 Terzino destro 17,00 mln € River Plate Thomas Delaney 29 Mediano 15,00 mln € Borussia Dortmund Ludwig Augustinsson 27 Terzino sinistro 10,00 mln € Werder Brema Marko Dmitrovic 29 Portiere 8,00 mln € SD Eibar Erik Lamela 29 Ala destra 16,00 mln € Tottenham Oussama Idrissi 25 Ala sinistra 8,00 mln € Ajax Ibrahim Amadou 28 Mediano 5,00 mln € SCO Angers Bryan Gil 20 Ala sinistra 30,00 mln € SD Eibar Alejandro Pozo 22 Terzino destro 4,00 mln € SD Eibar Juan Soriano 24 Portiere 1,00 mln € Málaga CF José Alonso Lara 21 Ala sinistra 500 mila € Deportivo La Coruña Juan Berrocal 22 Difensore centrale 1,50 mln € CD Mirandés Rony Lopes 25 Ala destra 7,00 mln € OGC Nizza Guilherme Arana 24 Terzino sinistro 5,50 mln € Atlético-MG

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Bryan Gil 20 Ala sinistra 30,00 mln € Tottenham Guilherme Arana 24 Terzino sinistro 5,50 mln € Atlético-MG Sergi Gómez 29 Difensore centrale 3,00 mln € Espanyol Sergio Escudero 31 Terzino sinistro 2,50 mln € Granada CF Aleix Vidal 32 Terzino destro 2,00 mln € Espanyol Tomas Vaclik 32 Portiere 4,00 mln € Olympiacos Franco Vázquez 32 Trequartista 4,00 mln € Parma Juan Soriano 24 Portiere 1,00 mln € CD Tenerife José Alonso Lara 21 Ala sinistra 500 mila € Betis B Luuk de Jong 31 Punta centrale 10,00 mln € Barcellona Juan Berrocal 22 Difensore centrale 1,50 mln € Sporting Gijón Rony Lopes 25 Ala destra 7,00 mln € Olympiacos Alejandro Pozo 22 Terzino destro 4,00 mln € UD Almería

Real Sociedad

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Alexander Sorloth 25 Punta centrale 16,00 mln € Lipsia Diego Rico 28 Terzino sinistro 4,50 mln € Bournemouth Mathew Ryan 29 Portiere 6,00 mln € Brighton Kevin Rodrigues 27 Terzino sinistro 3,50 mln € Eibar Willian José 29 Punta centrale 18,00 mln € Wolverhampton

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Martín Merquelanz 26 Ala sinistra 2,00 mln € Rayo Vallecano Kévin Rodrigues 27 Terzino sinistro 3,50 mln € Rayo Vallecano Willian José 29 Punta centrale 18,00 mln € Real Betis Jon Bautista 26 Punta centrale 1,20 mln € CD Leganés Modibo Sagnan 22 Difensore centrale 3,00 mln € Tondela Miguel Ángel Moyá 37 Portiere 800 mila € Svincolato Luca Sangalli 26 Trequartista 1,50 mln € Real Sociedad B Roberto López 21 Trequartista 8,00 mln € Real Sociedad B

Villarreal

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Arnaut Danjuma 24 Ala sinistra 15,00 mln € Bournemouth Juan Foyth 23 Difensore centrale 12,00 mln € Tottenham Boulaye Dia 24 Punta centrale 14,00 mln € Stade Reims Manu Morlanes 22 Centrale 5,00 mln € UD Almería Aïssa Mandi 29 Difensore centrale 8,00 mln € Real Betis Santiago Cáseres 24 Mediano 4,80 mln € Vélez Sarsfield Soufiane Chakla 27 Difensore centrale 800 mila € Getafe CF Javi Ontiveros 23 Ala sinistra 5,00 mln € SD Huesca Jorge Cuenca 21 Difensore centrale 6,00 mln € UD Almería Mario González 25 Punta centrale 3,00 mln € Tondela Manu Morlanes 22 Centrale 5,00 mln € UD Almería Enric Franquesa 24 Terzino sinistro 800 mila € Girona FC Miguelón 25 Terzino destro 1,60 mln € Espanyol Xavi Quintillà 25 Terzino sinistro 2,80 mln € Norwich Iván Martín 22 Trequartista 800 mila € CD Mirandés

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Manu Morlanes 22 Centrale 5,00 mln € UD Almería Ramiro Funes Mori 30 Difensore centrale 2,00 mln € Al-Nassr FC Mario González 25 Punta centrale 3,00 mln € Braga Enric Franquesa 24 Terzino sinistro 800 mila € Levante UD Miguelón 25 Terzino destro 1,60 mln € Espanyol Andrei Ratiu 23 Terzino destro 300 mila € SD Huesca Carlos Bacca 34 Punta centrale 1,80 mln € Granada CF Soufiane Chakla 28 Difensore centrale 800 mila € OH Leuven Jaume Costa 33 Terzino sinistro 2,00 mln € RCD Mallorca Fer Niño 20 Punta centrale 3,00 mln € RCD Mallorca Manu Morlanes 22 Centrale 5,00 mln € Espanyol Javi Ontiveros 23 Ala sinistra 5,00 mln € CA Osasuna Iván Martín 22 Trequartista 800 mila € Alavés Jorge Cuenca 21 Difensore centrale 6,00 mln € Getafe CF Xavi Quintillà 25 Terzino sinistro 2,80 mln € CD Leganés Juan Foyth 23 Difensore centrale 12,00 mln € Tottenham

Real Betis

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore German Pezzella 30 Difensore centrale 7,50 mln € Fiorentina Juan Miranda 21 Terzino sinistro 7,00 mln € Barcellona Youssouf Sabaly 28 Terzino destro 6,50 mln € Bordeaux Rui Silva 27 Portiere 12,00 mln € Granada Willian José 29 Punta centrale 18,00 mln € Real Sociedad Hector Bellerin 26 Terzino destro 25,00 mln € Arsenal Rodri Sanchez 21 Trequartista 1,50 mln € Real Betis B Rober Gonzalez 20 Ala destra 1,50 mln € UD Las Palmas Edgar Gonzalez 24 Difensore centrale 1,20 mln € Real Oviedo

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Emerson Royal 22 Terzino destro 25,00 mln € Barcellona Aïssa Mandi 29 Difensore centrale 8,00 mln € Villarreal CF Dani Martín 23 Portiere 3,00 mln € Málaga CF Loren Moròn 27 Punta centrale 9,00 mln € Espanyol Sidnei 32 Difensore centrale 2,50 mln € Svincolato Yassin Fekir 24 Ala sinistra 300 mila € Real Betis B Juan Miranda 21 Terzino sinistro 7,00 mln € Barcellona

Athletic Bilbao

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Alex Petxa 24 Terzino destro 800 mila € Villarreal B Imanol Garcia de Albeniz 21 Terzino sinistro 150 mila € Bilbao Athletic Nico Williams 19 Ala destra 1,50 mln € Bilbao Athletic Dani Vivian 22 Difensore centrale 1,50 mln € CD Mirandes Kenan Kodro 28 Punta centrale 1,00 mln € Real Valladolid Inigo Cordoba 24 Ala sinistra 2,00 mln € Alaves

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Kenan Kodro 28 Punta centrale 1,00 mln € Fehérvár Iñigo Vicente 23 Ala sinistra 1,00 mln € CD Mirandés Imanol García de Albéniz 21 Terzino sinistro 150 mila € CD Mirandés Unai Lopez 25 Centrale 12,00 mln € Rayo Vallecano Inigo Cordoba 24 Ala sinistra 2,00 mln € Go Ahead Eagles Iago Herrerín 33 Portiere 1,00 mln € Svincolato Ibai Gómez 31 Ala destra 1,20 mln € Svincolato

Granada

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Luis Maximiano 22 Portiere 5,00 mln € Sporting Lisbona Monchu 21 Centrale 4,00 mln € Barcellona Sergio Escudero 32 Terzino sinistro 2,50 mln € Siviglia Alpha Dionkou 19 Terzino destro 250 mila € Manchester City U23 Luis Abram 25 Difensore centrale 6,80 mòn € Velez Sarsfield Carlos Bacca 34 Punta centrale 1,80 mln € Villarreal Ruben Rochina 30 Ala destra 2,80 mln € Levante UD Ricard Sanchez 21 Terzino destro 1,50 mln € Atletico Madrid B Santiago Arias 29 Terzino destro 6,00 mln € Atletico Madrid Ramon Azeez 28 Centrale 800 mila € FC Cartagena Antonin 21 Punta centrale 1,50 mln € Rayo Vallecano

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Dimitri Foulquier 28 Terzino destro 3,50 mln € Valencia CF Roberto Soldado 36 Punta centrale 1,20 mln € Levante UD Fede Vico 27 Trequartista 1,20 mln € CD Leganés Rui Silva 27 Portiere 12,00 mln € Real Betis Antoñín 21 Punta centrale 1,50 mln € Málaga CF Adrián Marín 24 Terzino sinistro 1,20 mln € Famalicão Ricard Sánchez 21 Terzino destro 1,50 mln € CD Lugo Alpha Dionkou 19 Terzino destro 250 mila € San Fernando CD Jesús Vallejo 24 Difensore centrale 5,00 mln € Real Madrid Domingos Quina 21 Centrale 3,00 mln € Watford Nehuén Pérez 21 Difensore centrale 4,00 mln € Atlético Madrid Kenedy 25 Ala destra 10,00 mln € Chelsea Yangel Herrera 23 Centrale 18,00 mln € Manchester City

Celta Vigo

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Javi Galán 26 Terzino sinistro 6,00 mln € SD Huesca Franco Cervi 27 Ala sinistra 5,00 mln € Benfica Thiago Galhardo 32 Punta centrale 2,50 mln € Internacional Matías Dituro 34 Portiere 1,00 mln € CDUC Jeison Murillo 29 Difensore centrale 7,00 mln € Sampdoria Sergio Carreira 20 Terzino destro 1,00 mln € Celta Vigo B Jose Fontán 21 Difensore centrale 1,00 mln € Celta Vigo B Okay Yokuslu 27 Mediano 7,50 mln € West Brom Álvaro Vadillo 26 Ala sinistra 700 mila € Espanyol Jozabed Sánchez 30 Centrale 700 mila € Málaga CF Gabriel Fernández 27 Punta centrale 1,00 mln € Real Saragozza Juan Hernández 26 Ala destra 400 mila € CE Sabadell

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Álvaro Vadillo 26 Ala sinistra 700 mila € Espanyol David Juncà 27 Terzino sinistro 700 mila € Girona FC David Costas 26 Difensore centrale 1,20 mln € Real Oviedo Jozabed Sánchez 30 Centrale 700 mila € Málaga CF Juan Hernández 26 Ala destra 400 mila € Alcorcón Iván Villar 24 Portiere 2,50 mln € CD Leganés Emre Mor 24 Ala destra 700 mila € Karagümrük Sergio Carreira 20 Terzino destro 1,00 mln € CD Mirandés Gabriel Fernández 27 Punta centrale 1,00 mln € FC Juárez Facundo Ferreyra 30 Punta centrale 2,00 mln € Svincolato Sergio Álvarez 35 Portiere – Ritiro Aarón Martín 24 Terzino sinistro 4,50 mln € Magonza Jorge Sáenz 24 Difensore centrale 1,00 mln € Valencia CF Jeison Murillo 29 Difensore centrale 7,00 mln € Sampdoria

Cadice

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Santiago Arzamendia 23 Terzino sinistro 5,00 mln € Cerro Porteño Tomás Alarcón 22 Mediano 1,50 mln € O’Higgins Jeremías Ledesma 28 Portiere 5,00 mln € Rosario Central Álvaro Jiménez 26 Ala destra 600 mila € Albacete Varazdat Haroyan 29 Difensore centrale 900 mila € FC Astana Martín Calderón 22 Centrale 300 mila € RM Castiglia Rubén Sobrino 29 Punta centrale 1,50 mln € Valencia CF Milutin Osmajic 22 Punta centrale 175 mila € Sutjeska Niksic Víctor Chust 21 Difensore centrale 400 mila € RM Castiglia Florin Andone 28 Punta centrale 2,00 mln € Brighton David Mayoral 24 Ala destra 400 mila € FC Hermannstadt Álvaro Giménez 30 Punta centrale 1,50 mln € RCD Mallorca Nano Mesa 26 Punta centrale 500 mila € UD Logroñés Jean-Pierre Rhyner 25 Difensore centrale 300 mila € FC Emmen Sergio González 24 Mediano 500 mila € CD Tenerife Gaspar Panadero 23 Ala sinistra 300 mila € Ponferradina Dani Sotres 28 Portiere 250 mila € R. Majadahonda José Matos 26 Terzino sinistro 700 mila € Málaga CF Caye Quintana 27 Punta centrale 400 mila € Málaga CF

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente José Matos 26 Terzino sinistro 700 mila € Burgos CF Caye Quintana 27 Punta centrale 400 mila € Slask Wroclaw Jean-Pierre Rhyner 25 Difensore centrale 300 mila € Volos NPS Sergio González 24 Mediano 500 mila € CD Tenerife Dani Sotres 28 Portiere 250 mila € CyD Leonesa Gaspar Panadero 23 Ala sinistra 300 mila € Qarabag FK Pedro Alcalá 32 Difensore centrale 600 mila € FC Cartagena Álvaro Giménez 30 Punta centrale 1,50 mln € Real Saragozza Nano Mesa 26 Punta centrale 500 mila € Real Saragozza Jorge Pombo 27 Trequartista 1,00 mln € Real Oviedo Augusto Fernández 35 Centrale – Ritiro Filip Malbasic 28 Ala destra 1,20 mln € Svincolato Rubén Sobrino 29 Punta centrale 1,50 mln € Valencia CF Ivan Saponjic 24 Punta centrale 1,20 mln € Atlético Madrid Jairo Izquierdo 27 Ala sinistra 800 mila € Girona FC Jeremías Ledesma 28 Portiere 5,00 mln € Rosario Central David Mayoral 24 Ala destra 400 mila € CD Lugo

RCD Espanyol Barcellona

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Landry Dimata 24 Punta centrale 3,00 mln € RSC Anderlecht Álvaro Vadillo 26 Ala sinistra 700 mila € Celta de Vigo Sergi Gómez 29 Difensore centrale 3,00 mln € Siviglia FC Miguelón 25 Terzino destro 1,60 mln € Villarreal CF Aleix Vidal 32 Terzino destro 2,00 mln € Siviglia FC Loren Morón 27 Punta centrale 9,00 mln € Real Betis Manu Morlanes 22 Centrale 5,00 mln € Villarreal CF Yangel Herrera 23 Centrale 18,00 mln € Manchester City Juan Camilo Becerra 23 Punta centrale 350 mila € RCD Espanyol B Víctor Gómez 21 Terzino destro 2,50 mln € CD Mirandés

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Lluís López 24 Difensore centrale 800 mila € Real Saragozza Matías Vargas 24 Ala sinistra 1,80 mln € Adana Demirspor Pol Lozano 21 Centrale 800 mila € Girona FC Victor Gomez 21 Terzino destro 2,50 mln € Málaga CF Juan Camilo Becerra 23 Punta centrale 350 mila € Ponferradina Landry Dimata 24 Punta centrale 3,00 mln € RSC Anderlecht Álvaro Vadillo 26 Ala sinistra 700 mila € Celta de Vigo Miguelón 25 Terzino destro 1,60 mln € Villarreal CF

Osasuna

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Ante Budimir 30 Punta centrale 9,00 mln € RCD Mallorca Jonás Ramalho 28 Difensore centrale 1,00 mln € Girona FC Cote 31 Terzino sinistro 1,50 mln € SD Eibar Kike García 31 Punta centrale 2,80 mln € SD Eibar Jesús Areso 22 Terzino destro 300 mila € Bilbao Athletic Javi Ontiveros 23 Ala sinistra 5,00 mln € Villarreal CF Manu Sánchez 21 Terzino sinistro 8,00 mln € Atlético Madrid Javi Martínez 21 Trequartista 1,20 mln € CA Osasuna Prom Kike Saverio 22 Ala sinistra 200 mila € CA Osasuna Prom Jaume Grau 24 Centrale 800 mila € Tondela Brandon Thomas 26 Punta centrale 600 mila € CD Leganés Marc Cardona 26 Punta centrale 600 mila € RCD Mallorca Barbero 23 Punta centrale 300 mila € Alcorcón Rober Ibáñez 28 Ala destra 500 mila € CD Leganés

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Facundo Roncaglia 34 Difensore centrale 1,00 mln € Aris Limassol Enric Gallego 34 Punta centrale 1,00 mln € CD Tenerife Brandon Thomas 26 Punta centrale 600 mila € Málaga CF Rubén Martínez 37 Portiere 500 mila € AEK Larnaca Marc Cardona 26 Punta centrale 600 mila € Go Ahead Eagles Kike Saverio 22 Ala sinistra 200 mila € Ponferradina Adrián López 33 Punta centrale 1,20 mln € Svincolato Jonás Ramalho 28 Difensore centrale 1,00 mln € Girona FC Manu Sánchez 21 Terzino sinistro 8,00 mln € Atlético Madrid Ante Budimir 30 Punta centrale 9,00 mln € RCD Mallorca Jony 30 Ala sinistra 2,80 mln € Lazio Jonathan Calleri 27 Punta centrale 5,00 mln € Maldonado

Levante

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Enric Franquesa 24 Terzino sinistro 800 mila € Villarreal CF Roberto Soldado 36 Punta centrale 1,20 mln € Granada CF Roger Brugué 24 Ala destra 200 mila € Gimnàstic Álex Blesa 19 Centrale 300 mila € Atl. Levante Pepelu 23 Mediano 2,50 mln € Vit. Guimarães Pablo Martínez 23 Centrale 600 mila € CD Mirandés Arturo Molina 25 Trequartista 300 mila € CD Castellón Hernâni 30 Ala destra 1,20 mln € Al-Wahda Koke Vegas 25 Portiere 500 mila € RCD Mallorca

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Rubén Rochina 30 Ala destra 2,80 mln € Granada CF Toño García 31 Terzino sinistro 800 mila € SD Eibar Cheick Doukouré 28 Mediano 600 mila € CD Leganés Arturo Molina 25 Trequartista 300 mila € CF Fuenlabrada Sergio Leon 32 Punta centrale 1,20 mln € Real Valladolid Roger Brugué 24 Ala destra 200 mila € CD Mirandés Koke Vegas 25 Portiere 500 mila € Svincolato

Valencia

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Marcos André 24 Punta centrale 3,50 mln € Real Valladolid Dimitri Foulquier 28 Terzino destro 3,50 mln € Granada CF Giorgi Mamardashvili 20 Portiere 800 mila € Dinamo Tbilisi Omar Alderete 24 Difensore centrale 4,50 mln € Hertha BSC Hélder Costa 27 Ala destra 10,00 mln € Leeds Hugo Duro 21 Punta centrale 5,00 mln € Getafe CF Jorge Sáenz 24 Difensore centrale 1,00 mln € Celta de Vigo Rubén Sobrino 29 Punta centrale 1,50 mln € Cádice CF Javi Jiménez 24 Difensore centrale 200 mila € Albacete

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Kang-in Lee 20 Trequartista 10,00 mln € RCD Mallorca Javi Jiménez 24 Difensore centrale 200 mila € Albacete Kévin Gameiro 34 Punta centrale 3,00 mln € Strasburgo Rubén Sobrino 29 Punta centrale 1,50 mln € Cádice CF Jorge Saenz 24 Difensore centrale 1,00 mln € Marítimo Eliaquim Mangala 30 Difensore centrale 2,50 mln € Svincolato Christian Oliva 25 Mediano 4,00 mln € Cagliari Ferro 24 Difensore centrale 5,00 mln € Benfica Patrick Cutrone 23 Punta centrale 9,00 mln € Wolverhampton

Getafe

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Jakub Jankto 25 Centrocampista di sinistra 11,00 mln € Sampdoria Carles Aleñá 23 Centrale 15,00 mln € Barcellona Jonathan Silva 27 Terzino sinistro 1,50 mln € CD Leganés Stefan Mitrovic 31 Difensore centrale 2,20 mln € Strasburgo Sandro Ramírez 26 Punta centrale 3,50 mln € SD Huesca Diego Conde 22 Portiere 300 mila € Atl. Madrid B Darío Poveda 24 Punta centrale 400 mila € Atl. Madrid B Jorge Cuenca 21 Difensore centrale 6,00 mln € Villarreal CF Florentino 22 Mediano 10,00 mln € Benfica José Macías 21 Punta centrale 10,00 mln € Chivas Vitolo 31 Ala sinistra 4,00 mln € Atlético Madrid Juan Iglesias 23 Terzino destro 250 mila € Getafe CF B Miguel Rubio 23 Difensore centrale 150 mila € Getafe CF B Josete Miranda 23 Ala sinistra 200 mila € Getafe CF B Jack Harper 25 Punta centrale 500 mila € Villarreal CF B Amath Ndiaye 25 Ala sinistra 4,00 mln € RCD Mallorca Ignasi Miquel 28 Difensore centrale 1,00 mln € CD Leganés Hugo Duro 21 Punta centrale 5,00 mln € RM Castiglia

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Marc Cucurella 23 Centrocampista di sinistra 20,00 mln € Brighton Amath Ndiaye 25 Ala sinistra 4,00 mln € RCD Mallorca Francisco Portillo 31 Ala destra 1,20 mln € UD Almería Xabi Etxeita 33 Difensore centrale 800 mila € SD Eibar Ángel Rodríguez 34 Punta centrale 3,00 mln € RCD Mallorca Jack Harper 25 Punta centrale 500 mila € Racing Miguel Rubio 23 Difensore centrale 150 mila € Burgos CF Ignasi Miquel 28 Difensore centrale 1,00 mln € SD Huesca Hugo Duro 21 Punta centrale 5,00 mln € Valencia CF Cucho Hernández 22 Punta centrale 9,00 mln € Watford Soufiane Chakla 28 Difensore centrale 800 mila € Villarreal CF Takefusa Kubo 20 Ala destra 15,00 mln € Real Madrid Carles Aleñá 23 Centrale 15,00 mln € Barcellona Darío Poveda 24 Punta centrale 400 mila € Atl. Madrid B

Deportivo Alavés

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Mamadou Sylla 27 Punta centrale 1,50 mln € Girona FC Miguel de la Fuente 21 Punta centrale 500 mila € Valladolid B Taichi Hara 22 Punta centrale 1,20 mln € NK Istra Toni Moya 23 Centrale 400 mila € Atl. Madrid B Florian Lejeune 30 Difensore centrale 4,50 mln € Newcastle Utd. Mamadou Loum 24 Mediano 2,50 mln € FC Porto Iván Martín 22 Trequartista 800 mila € Villarreal CF Manu García 23 Trequartista 4,00 mln € Sporting Gijón Matt Miazga 26 Difensore centrale 3,00 mln € Chelsea Facundo Pellistri 19 Ala destra 6,00 mln € Manchester Utd. Abdallahi Mahmoud 21 Centrale 300 mila € Depor. Alavés B Abdallahi Mahmoud 21 Centrale 300 mila € NK Istra José Luis Rodríguez 23 Ala sinistra 700 mila € CD Lugo Ramón Miérez 24 Punta centrale 5,00 mln € NK Osijek Carlos Isaac 23 Terzino destro 200 mila € Albacete Olivier Verdon 25 Difensore centrale 1,20 mln € Ludogorets Rafa Páez 27 Difensore centrale 50 mila € NK Istra Javi Muñoz 26 Centrale 700 mila € CD Mirandés Saúl García 26 Terzino sinistro 700 mila € Sporting Gijón Rafa Navarro 27 Terzino destro 300 mila € NK Istra Fabrice Ondoa 25 Portiere 250 mila € NK Istra

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Ramón Miérez 24 Punta centrale 5,00 mln € NK Osijek Olivier Verdon 25 Difensore centrale 1,20 mln € Ludogorets Javi Muñoz 26 Centrale 700 mila € SD Eibar Lucas Pérez 32 Punta centrale 3,00 mln € Elche CF Manu García 35 Mediano 800 mila € Aris Limassol Rafa Páez 27 Difensore centrale 50 mila € Mar Menor FC Rafa Navarro 27 Terzino destro 300 mila € NK Istra Borja Sainz 20 Ala sinistra 2,00 mln € Real Saragozza José Luis Rodríguez 23 Ala sinistra 700 mila € Sporting Gijón Abdallahi Mahmoud 21 Centrale 300 mila € NK Istra Taichi Hara 22 Punta centrale 1,20 mln € VV Sint-Truiden Carlos Isaac 23 Terzino destro 200 mila € Real Oviedo Fabrice Ondoa 25 Portiere 250 mila € Svincolato Rodrigo Ely 27 Difensore centrale 2,20 mln € Svincolato Burgui 27 Ala sinistra 800 mila € Svincolato Jota Peleteiro 30 Ala destra 1,80 mln € Svincolato Rodrigo Battaglia 30 Centrale 4,00 mln € Sporting Lisbona Iñigo Córdoba 24 Ala sinistra 2,00 mln € Athletic Bilbao Florian Lejeune 30 Difensore centrale 4,50 mln € Newcastle Utd. Facundo Pellistri 19 Ala destra 6,00 mln € Manchester Utd.

Elche

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Iván Marcone 31 Mediano 3,00 mln € Boca Juniors Lucas Boyé 25 Punta centrale 3,50 mln € Torino Johan Mojica 29 Terzino sinistro 2,00 mln € Girona FC Gerard Gumbau 26 Mediano 1,00 mln € Girona FC Omar Mascarell 28 Mediano 4,50 mln € Schalke 04 Lucas Pérez 32 Punta centrale 3,00 mln € Alavés Pedro Bigas 31 Difensore centrale 1,20 mln € SD Eibar Enzo Roco 29 Difensore centrale 2,00 mln € Karagümrük Kiko Casilla 34 Portiere 800 mila € Leeds Darío Benedetto 31 Punta centrale 7,00 mln € Marsiglia Ramón Folch 31 Centrale 300 mila € CD Tenerife Manu Justo 25 Seconda punta 250 mila € Celta Vigo B

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Ramón Folch 31 Centrale 300 mila € CE Sabadell Miguel Cifuentes 30 Terzino destro 600 mila € UD Ibiza Omenuke Mfulu 27 Mediano 800 mila € UD Las Palmas Luismi 29 Mediano 500 mila € Real Oviedo Dani Calvo 27 Difensore centrale 1,50 mln € Real Oviedo Manu Justo 25 Seconda punta 250 mila € Racing Víctor Rodríguez 32 Ala sinistra 800 mila € Svincolato Nino 41 Punta centrale – Ritiro Lucas Boyé 25 Punta centrale 3,50 mln € Torino Iván Marcone 31 Mediano 3,00 mln € Boca Juniors Johan Mojica 29 Terzino sinistro 2,00 mln € Girona FC Paulo Gazzaniga 29 Portiere 3,00 mln € Tottenham

RCD Mallorca

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Matthew Hoppe 20 Punta centrale 4,50 mln € Schalke 04 Amath Ndiaye 25 Ala sinistra 4,00 mln € Getafe CF Dominik Greif 24 Portiere 1,00 mln € Slo. Bratislava Pablo Maffeo 24 Terzino destro 3,50 mln € VfB Stoccarda Ángel Rodríguez 34 Punta centrale 3,00 mln € Getafe CF Kang-in Lee 20 Trequartista 10,00 mln € Valencia CF Jaume Costa 33 Terzino sinistro 2,00 mln € Villarreal CF Fer Niño 20 Punta centrale 3,00 mln € Villarreal CF Rodrigo Battaglia 30 Centrale 4,00 mln € Sporting CP Takefusa Kubo 20 Ala destra 15,00 mln € Real Madrid Leo Román 21 Portiere 300 mila € RCD Mallorca B Pablo Valcarce 28 Ala destra 600 mila € Ponferradina Igor Zlatanovic 23 Punta centrale 500 mila € CD Castellón Ante Budimir 30 Punta centrale 9,00 mln € CA Osasuna Stoichkov 27 Trequartista 1,00 mln € CE Sabadell Álex Alegría 28 Punta centrale 500 mila € Real Saragozza Josep Señé 29 Trequartista 400 mila € CD Castellón

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Ante Budimir 30 Punta centrale 9,00 mln € CA Osasuna Josep Señé 29 Trequartista 400 mila € CD Lugo Pablo Valcarce 28 Ala destra 600 mila € Burgos CF Fran Gámez 30 Terzino destro 500 mila € Real Saragozza Enzo Lombardo 24 Ala sinistra 400 mila € SD Huesca Igor Zlatanovic 23 Punta centrale 500 mila € Maccabi Netanya Miquel Parera 25 Portiere 200 mila € Racing Álex Alegría 28 Punta centrale 500 mila € Burgos CF Stoichkov 27 Trequartista 1,00 mln € SD Eibar Aleksandar Trajkovski 28 Ala sinistra 400 mila € Aalborg BK Braian Cufré 24 Terzino sinistro 3,00 mln € Málaga CF Álex López 27 Punta centrale 300 mila € Svincolato Murilo de Souza 26 Ala destra 600 mila € Braga Marc Cardona 26 Punta centrale 600 mila € CA Osasuna Amath Ndiaye 25 Ala sinistra 4,00 mln € Getafe CF Álvaro Giménez 30 Punta centrale 1,50 mln € Cádice CF Víctor Mollejo 20 Ala destra 3,00 mln € Atlético Madrid Koke Vegas 25 Portiere 500 mila € Levante UD

Rayo Vallecano

Acquisto Età Posizione Valore di mercato Venditore Fran García 22 Terzino sinistro 3,00 mln € RM Castiglia Randy Nteka 23 Trequartista 1,30 mln € CF Fuenlabrada Pathé Ciss 27 Centrale 800 mila € CF Fuenlabrada Iván Balliu 29 Terzino destro 1,00 mln € UD Almería Sergi Guardiola 30 Punta centrale 3,00 mln € Real Valladolid Nikola Maras 25 Difensore centrale 1,50 mln € UD Almería Unai López 25 Centrale 12,00 mln € Athletic Kévin Rodrigues 27 Terzino sinistro 3,50 mln € Real Sociedad Martín Merquelanz 26 Ala sinistra 2,00 mln € Real Sociedad Lass Bangoura 29 Ala destra 350 mila € CS Emelec Sergio Moreno 22 Punta centrale 400 mila € CD Mirandés Adri Carrasco 24 Ala sinistra 100 mila € Las Rozas CF

Cessione Età Posizione Valore di mercato Acquirente Luis Advíncula 31 Terzino destro 1,20 mln € Boca Juniors Adri Carrasco 24 Ala sinistra 100 mila € Salamanca CF Miguel Ángel Guerrero 31 Punta centrale 800 mila € UD Ibiza Emiliano Velázquez 27 Difensore centrale 1,00 mln € Santos FC Miguel Ángel Morro 20 Portiere 600 mila € CF Fuenlabrada Joni Montiel 22 Trequartista 300 mila € Real Oviedo Leonardo Ulloa 35 Punta centrale 200 mila € Svincolato Alberto García 36 Portiere – Ritiro Martín Pascual 22 Difensore centrale 400 mila € Villarreal CF B Iván Martos 24 Difensore centrale 400 mila € UD Almería Antoñín 21 Punta centrale 1,50 mln € Granada CF Fran García 22 Terzino sinistro 3,00 mln € RM Castiglia

