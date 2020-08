Calciomercato Lazio: vicini David Silva, Muriqi, Fares e Borja Mayoral

La Lazio è scatenata sul mercato ed è vicina ad assicurarsi ben quattro giocatori, tra cui David Silva. In arrivo anche Muriqi, Fares e Borja Mayoral.

In vista della prossima stagione in Champions League, la Lazio sta lavorando intensamente sul mercato per formare una rosa competitiva. I biancocelesti stanno trattando ben quattro giocatori e sono davvero vicinissimi a portarli a Roma e tra questi figura David Silva, centrocampista svincolatosi dal Manchester City.

El Chino sarà il colpo di mercato di Claudio Lotito che vuole dare ad Inzaghi un giocatore di assoluta qualità e di grandissima esperienza europea. Per David Silva manca solo l’ufficialità, con il giocatore ed il suo agente che sono rimasti convinti dal progetto tecnico della Lazio.

Con l’arrivo di David Silva, il centrocampo della Lazio subirebbe un upgrade non indifferente e sarebbe senza dubbio uno dei centrocampo con più qualità della Serie A. Dovesse riuscire a mantenere in rosa Milinkovic-Savic e Luis Alberto, la Lazio non avrebbe niente da invidiare nemmeno alla maggior parte dei top club europei.

In attacco, invece, la Lazio è vicina ad un doppio colpo con gli arrivi d Vedat Muriqi e di Borja Mayoral. Per l’albanese di origini croate del Fenerbahce i biancocelesti hanno offerto 18 milioni di euro ed i turchi farebbero un’ottima plusvalenza, dato che lo avevano acquistato per pochissimo lo scorso anno.

L’attaccante classe 1994 è reduce da una grande stagione in Super Lig dove ha collezionato 17 gol in 36 partite. Con il Kosovo, Muriqi ha segnato 8 reti in 23 presenze ed è considerato dalla Lazio un ottimo partner per Ciro Immobile.

Per quanto riguarda Borja Mayoral, la fumata bianca è davvero vicinissima. La Lazio ha trovato l’accordo con il Real Madrid sulla base di 12 milioni di euro e con una recompra a favore dei blancos di 35 milioni di euro in caso di futura rivendita-

Nell’ultima stagione, Borja Mayoral ha giocato in prestito nel Levante ed ha segnato 8 gol in 34 partite di Liga, oltre ad aver firmato due assist. Inoltre, l’attaccante è molto giovane essendo un classe 1997 ed è già nel giro della nazionale spagnola, dove milita nella formazione under 21.

Il quarto colpo della Lazio, invece, si chiama Mohamed Fares. I biancocelesti hanno il bisogno urgente di rinforzare la fascia sinistra e gli occhi si sono posati sul giocatore franco-algerino della Spal. L’esterno sinistro piace molto ad Inzaghi ed anche in questo caso la trattativa è vicina alla chiusura.

Alla Spal andranno circa 7-8 milioni di euro e la Lazio potrebbe inserire nella trattativa anche il giovane Lombardi, rientrato a Formello dopo la stagione passata in prestito alla Salernitana. Fares sembrava vicino al Torino negli ultimi giorni, ma Lazio è riuscita a superare i granata ed è ora vicinissima al giocatore.

