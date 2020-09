Calciomercato Lazio: torna Hoedt

La Lazio realizza un altro colpo di mercato intelligente. Ha ripreso tra le proprie file Hoedt, il difensore centrale olandese con un passato biancoceleste nelle stagioni 2015-16, 2016-17.

Il ventiseienne olandese è reduce da una stagione nell‘Anversa, club belga che milita nella Pro League, la massima divisione del Paese.

Nato come attaccante nelle giovanili dell’ Az Alkmaar, poi si è via via ritagliato un posto come difensore centrale. Ha sfruttato la sua grande elevazione, una grande forza che gli permette di colpire il pallone con grande veemenza, oltre ad una buona tecnica di base.

Hoedt in azione con la maglia del Southampton. Fonte: Twitter Hoedt

Nella sua precedente esperienza si annoverano 61 presenze, 4 reti ed 1 solo assist. Il ds dei biancocelesti Tare ha ricevuto l’assenso di Inzaghi per la trattativa. Nella giornata di oggi c’è stato il tempo per compiere la trafila burocratica e liberare finalmente Hoedt dai Saints.

L’affare si è concretizzato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Ritorno all’ovile per l’olandese, che aveva lasciato la capitale per il Southampton nel 2017 per una cifra pari a 17 milioni di euro.

Nella rosa gestita da Inzaghi il giocatore può ritagliarsi il giusto spazio,soprattutto come sostituto di Acerbi. Sono entrambi mancini, perciò può anche essere utilizzato in sostituzione di Radu nella zona esterna.

Il ragazzo dovrebbe firmare un contratto pari ad 1,5 milioni di euro più bonus a stagione. Anche se tale ingaggio è inferiore rispetto a quello che percepiva in Inghilterra, lui è molto legato all’Italia e alla sua capitale che ha accettato una decurtazione dello stipendio.

