Calciomercato Lazio: smentita ufficiale sull’acquisto di Kaio Jorge

Il club biancoceleste smentisce, attraverso una nota ufficiale, il coinvolgimento riguardo il “caso Kaio Jorge”.

L’intrigo di calciomercato più chiacchierato in casa Lazio, sembra non avere ancora una chiara fine.

Il giovane talento 19enne di Pernanbuco, Kaio Jorge, sembrava, nelle ultime ore, aver definito il proprio passaggio dal Santos alla Lazio, con i biancocelesti che avrebbero stanziato al Santos tutta la documentazione necessaria per “accontentare” le richieste del club brasiliano e accaparrarsi il baby bomber.

Il tutto è stato anche testimoniato da una foto in cui figuravano i documenti ufficiali che attestavano la proposta d’acquisto da parte del club italiano per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Nella dettagliata scrittura della documentazione si evince come la Lazio avrebbe dovuto pagare al Santos tre rate di cui, la prima di 8 milioni a giugno, la seconda a marzo 2022 stanziando ai brasiliani 2,5 milioni e l’ultima rata, di 2 milioni, a luglio 2022.

La proposta non solo sarebbe stata inviata nel corso di questo mese, ma sarebbe stata anche accettata dal club bianconero. Eppure, secondo la Lazio questa notizia è falsa.

Nonostante l’interessamento, la Lazio non ha mai inviato nessun documento ufficiale per l’acquisto del giocatore che resta, ad oggi, solo un ennesimo “rumor” di calciomercato.

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, la Lazio ha dichiarato che i documenti che girano da qualche giorno sul web, sono totalmente falsi. Il club brasiliano del Santos è già stato informato della vicenda e le due parti si sono messe a lavoro per scovare la verità.

Il documento è stato firmato da un’esponente dell’agenzia “Lions Sports“, tale Vaselinka Vesna Bojanic, ma tutto l’ente chiamato in causa si è dichiarato estraneo alla situazione.

L’agenzia ha, infatti, ribadito di non aver mai firmato questi fogli, poi mandati al Santos, ma la Lazio non ci sta e ha già fatto sapere che andrà per vie legali alla ricerca della verità.

Intanto, l’avventura italiana di Kaio Jorge, resta ancora una suggestione di calciomercato che si risolverà in tempi e modi totalmente diversi da quelli dettati dal documento.

