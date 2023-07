Calciomercato Lazio: il sostituto di Milinkovic-Savic arriva dalla Russia

Calciomercato Lazio: più vicino Zacharjan della Dinamo Mosca, ma resta aperta anche la pista Kamada.

La Lazio continua la propria ricerca di un nuovo innesto a centrocampo dopo la cessione di Milinkovic Savic all’Al Hilal per 40 milioni di euro. I biancocelesti hanno sondato diversi profili dopo l’addio del sergente serbo, primo tra tutti quello di Piotr Zieliniski, vecchio pupillo di Maurizio Sarri. La valutazione del centrocampista polacco stilata dal Napoli, però, è di 30 milioni di euro, decisamente troppi per il patron biancoceleste, Caudio Lotito, che non è andato oltre alla proposta ufficiale recapitata al Napoli di 18 milioni più bonus per il fantasista polacco.

La pista Zieliniski, dunque, sembra essere del tutto sbiadita dai taccuini della dirigenza biancoceleste, mentre nelle ultime ore a prender sempre più piede in casa biancoceleste è il nome del giovane talento russo della Dinamo Mosca, Arsen Zacharjan. Il centrocampista ambidestro classe 2003 avrebbe infatti del tutto stregato gli uomini di mercato biancocelesti, i quali avrebbero subito raggiunto un’intesa economica con la Dinamo Mosca sulla base di 10 milioni di euro più altri 4 di bonus facilmente raggiungibili. Filtra, dunque, grande ottimismo per una decisiva accelerata biancoceleste per chiudere definitivamente la trattativa già nei prossimi giorni, in modo tale da regalare al proprio allenatore il centrocampista di fantasia tanto atteso, il quale durante la sua permanenza con la maglia della Dinamo Mosca è riuscito a totalizzare 14 gol e 24 assist in 67 match disputati.

L’alternativa Kamada

Daichi Kamada, nazionale giapponese che sarebbe dovuto arrivare al Milan – StadioSport.it

La Lazio, però, non sarebbe ferma sul profilo del calciatore russo che, per quanto possa piacere ad allenatore e dirigenti, non si hanno sicurezze su di un suo immediato exploit con la maglia biancoceleste. Ecco perché allora Claudio Lotito starebbe anche intavolando una trattativa con l’entourage di Daichi Kamada, il giocatore nipponico, infatti, dopo essere stato sedotto e abbandonato dalle lusinghe del Milan, è stato al centro di voci di mercato anche di Inter e Roma, mentre adesso sembrerebbe essere un’alternativa concreta nel caso in cui la Lazio preferisse puntare su di un profilo immediatamente pronto per la prossima stagione.

La Lazio, dunque, dovrà scegliere come occupare il proprio ultimo posto da extracomunitario in rosa dato che sia Zacharjan che Kamada lo sono. Il fantasista russo sembra essere in leggero vantaggio sulla mezz’ala nipponica anche se non è da escludere del tutto un completo rovesciamento delle percentuali.