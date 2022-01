Calciomercato Juventus: Zaniolo della Roma erede di Dybala?

Calciomercato Juventus, rispunta il nome di Nicolò Zaniolo: sarà lui il dopo Dybala?

La Juventus lavora al nome dell’eventuale sostituto di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto, e in Corso Galileo Ferraris vogliono tutelarsi e starebbero ripensando a un nome già gravitato in orbita bianconera tempo addietro.

È Nicolò Zaniolo, trequartista in scadenza nel giugno 2024 con la Roma. Forse il talento più puro espresso dal calcio italiano nell’ultima decade, Zaniolo paga parecchia sfortuna. Due gravi infortuni al crociato ne hanno limitato l’ascesa, anche se ora che è tornato in campo sta nuovamente mettendo a frutto tutto il proprio valore.

Tre gol e altrettanti assist nella prima parte di stagione con Mourinho. Non i numeri che lo contraddistinsero nel 2019-20, la sua annata migliore, ma sicuramente un rendimento di cui tener conto.

Foto profilo dell’account “Facebook” dello stesso Nicolò Zaniolo

Lo avrà annotato sicuramente anche Federico Cherubini, il DS della Juventus. Zaniolo, così come Dybala, è in trattativa con la Roma per il rinnovo del contratto che, anche dovesse arrivare, potrebbe comunque significare cessione a condizioni più vantaggiose per i giallorossi.

La Juventus monitora attentamente la situazione, pronta a tornare all’assalto qualora ve ne fosse la possibilità. La “Signora” potrebbe perdere la “Joya”: riuscirà a consolarla il “gioiello” del calcio nostrano?

