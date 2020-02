Calciomercato Juventus: spunta Van Dijk per la difesa

Dall’Inghilterra lanciano una grossa bomba di mercato: la Juventus starebbe pensando di prendere Virgil Van Dijk dal Liverpool in estate. Per l’olandese pronta una maxi offerta di 180 milioni di euro.

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa solamente qualche giorno fa e sono già iniziate a circolare le prime voci riguarda quella estiva. Una di queste riguarda la Juventus ed è arrivata dall’Inghilterra.

Secondo il quotidiano The Sun, i bianconeri sarebbero pronti ad andare all’assalto di Virgil Van Dijk, difensore olandese del Liverpool ed hanno intenzione di non badare a spese. Il tabloid britannico ha rivelato infatti che la Juventus è intenzionata ad offrire ben 180 milioni di euro per il giocatore.

Una cifra davvero altissima che farebbe diventare Van Dijk il difensore più pagato della storia. L’olandese è seguito da molti club e nel caso in cui il Liverpool dovesse vincere la Premier League sarebbe più facile portarlo via dal Merseyside.

Che Van Dijk sia un grandissimo difensore non ci piove, ma è quello che serve alla Juventus? Al momento, le priorità del club bianconero sono altre e la difesa è forse l’ultimo dei reparti da migliorare.

Inoltre, in maglia bianconera il futuro della difesa è affidato ad uno come De Ligt, con la Juventus che punta molto sul centrale olandese ex Ajax, senza dimenticare Demiral, altro talento interessante della rosa.

La sensazione è che tale affare possa concretizzarsi solamente se ci sarà l’occasione giusta. Difficile che la Juventus possa sborsare così tanti soldi dopo quelli spesi per Cristiano Ronaldo e De Ligt. Il futuro di Van Dijk, comunque, è tutto da decifrare ed il giocatore ha già aperto all’addio: “Adesso ho 28 anni e voglio realizzare ogni mio sogno. La vita può essere corta e così la carriera. Sto molto bene al Liverpool e mi trovo bene con l’allenatore. Non possiamo però fare programmi troppo a lungo termine“.

