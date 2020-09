Calciomercato Juventus: spunta Giroud, Villareal su De Sciglio

La Juventus sta valutando anche l’acquisto di Olivier Giroud per l’attacco nel caso in cui si complicassero le trattative per portare Suarez e Dzeko a Torino. In uscita, invece, sondaggio del Villarreal per De Sciglio.

Sono ore di mercato frenetiche in casa Juventus con la dirigenza bianconera che sta lavorando per regalare quanto prima a Pirlo un nuovo attaccante. Con la rescissione di Higuain ormai cosa fatta (manca solo l’ufficialità ndr.), i bianconeri sono pronti a prendere un nuovo attaccante e nelle ultime ore si è fatto il nome di Olivier Giroud.

L’attaccante francese del Chelsea è il piano C della Juventus che non vuole restare a mani vuote nel caso in cui dovessero saltare le trattative per portare a Torino uno tra Luis Suarez ed Edin Dzeko. L’uruguaiano era e resta l’obiettivo numero uno della dirigenza bianconera e la settimana prossima è in programma a Perugia l’esame per ottenere il passaporto italiano.

La Juventus si è voluta comunque cautelare ed ha già un accordo di massima con Giroud sulla base di un contratto biennale a 4,5 milioni di euro a stagione. Il giocatore non rientra nei piani di Lampard e la valutazione del Chelsea non è altissima, con l’operazione che sarebbe abbastanza fattibile.

Per quanto riguarda Dzeko, la trattativa è in stand-by, anche perché la Roma non ha ancora un sostituto per il bosniaco. L’operazione per portare Milik nella capitale si è bloccata, con i giallorossi che non vogliono più inserire Under nella trattativa (complice l’infortunio di Zaniolo ndr.), e se vorranno Milik dovranno investire solo denaro cash.

In uscita, invece, dopo Higuain il prossimo a lasciare la Juventus potrebbe essere Mattia De Sciglio. L’ex difensore del Milan è finito nel mirino del Villarreal, con il Submarino Amarillo che ha solamente effettuato un sondaggio. Nei prossimi giorni, però, il club spagnolo potrebbe muovere i primi passi ufficiali per portare De Sciglio in Liga.

