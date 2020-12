Calciomercato Juventus: si lavora allo scambio Dybala-Pogba col Manchester United

Calciomercato Juventus, notizie dall’Inghilterra: Manchester United e Vecchia Signora starebbero pensando ad uno clamoroso scambio Dybala-Pogba.

Gli attuali stati d’animo di Juventus e Manchester United sono sicuramente diversi. Da un lato infatti ci sono i bianconeri di Andrea Pirlo capaci, ieri sera, di annientare con un netto 0-3 il Barcellona di Ronald Koeman. Dall’altro invece, ci sono i desolati Red Devils di Ole Gunnar Solskjær che, dopo la sconfitta in casa del Lipsia, hanno detto addio alla fase a eliminazione diretta di Champions League.

I mancuniani giocheranno in Europa League dove proveranno a riscattarsi, ma nel frattempo devono fare i conti con i malumori di un giocatore in particolare che, stando alle ultime dichiarazioni del suo procuratore, Mino Raiola, non se la passerebbe granché bene dalle parti di Old Trafford. Di chi stiamo parlando vi chiederete voi; la risposta è semplice: Paul Poga.

Calciomercato Juventus: possibile scambio Dybala-Pogba tra bianconeri e Manchester United.

Il francese, in gol ieri sera contro il Lipsia, è scontento dell’Inghilterra e vorrebbe andare via per rilanciarsi altrove. Tante le potenziali destinazioni, tra cui anche la sua amata Torino la cui sponda juventina sarebbe pronta a riaccogliere a braccia aperte il figliol prodigo andato via 4 anni fa in cambio di 105 milioni di euro.

Alla Juventus non hanno mai dimenticato Pogba e il suo ritorno in bianconero sarebbe cosa gradita a molti. Affinché ciò avvenga è però necessario sacrificare qualche pezzo pregiato che, economicamente parlando, faccia spazio al classe ’93. Il principale indiziato in tal senso è nientemeno che Paulo Dybala il quale, complice un’inadatta posizione in campo che lo sta limitando parecchio ultimamente, non disdegnerebbe il trasferimento in un club pronto a garantirgli lo spazio che merita.

Pertanto, stando a quanto giunge dall’Inghilterra, Manchester United e Juventus starebbero pensando ad un clamoroso scambio (già a gennaio?) che potrebbe portare Pogba di nuovo all’ombra della Mole e la Joya al servizio di Solskjær. Al momento non si conoscono le cifre dell’affare né se lo stesso andrà realmente in porto; bisognerà infatti aspettare le prossime settimane per saperne di più.

