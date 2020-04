Calciomercato Juventus: sfida all’Inter e alle big europee per Van de Beek

La Juventus ha messo gli occhi su Donny Van de Beek, stella del centrocampo dell’Ajax. L’olandese piace moltissimo anche all’Inter e alle big d’Europa, ma i bianconeri sono pronti a dare battaglia.

Il centrocampo è il reparto da migliorare in casa Juventus per il prossimo anno ed i bianconeri stanno seguendo tanti profili, tutti molto interessanti. L’ultimo nome che si è aggiunto alla lista è quello di Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 ed una delle stelle dell’Ajax.

L’anno scorso, la Juventus ha provato sulla sua pelle tutta la qualità e l’esplosività di un giocatore come Van de Beek che segnò il momentaneo 1-1 nei quarti di finale di Champions League nella vittoria del suo Ajax per 2-1. L’olandese fu un vero incubo per tutta la partita e gli osservatori bianconeri rimasero stregati.

Dopo aver acquistato De Ligt, la Juventus vorrebbe ora fare il bis ma come per il difensore, anche in questo caso la concorrenza è molto agguerrita. Sul giocatore olandese c’è anche l’interesse dell’Inter, ancora una volta intenzionata a sfidare la Juventus anche sul mercato, ma i nerazzurri non sono soli.

Al momento, infatti, la squadra in vantaggio per Van de Beek sarebbe il Real Madrid. Sebbene sia stato smentito ci sia già un accordo tra le due parti, l’olandese vedrebbe di buon grado la soluzione spagnola e ciò potrebbe favorire i blancos. Oltre al Real, anche Manchester United, Chelsea e Barcellona seguono il giocatore.

La prossima destinazione di Van de Beek dipenderà molto dalla volontà del centrocampista che sarà decisiva. A dichiararlo è stato l’agente del calciatore Guido Albers che ai microfoni di Voetbal International ha affermato come sarà Van de Beek a decidere dove continuare la propria carriera.

