Calciomercato Juventus: rispunta Dembele, ma solo con le cessioni di Bernardeschi e Dybala

I bianconeri intenzionati a rientrare nella corsa per l’esterno del Barcellona, ma prima serviranno cessioni importanti. Intanto il Barca aspetta.

La Juve ritorna, prepotentemente, a seguire la pista che porterebbe in bianconero l’esterno francese Osumane Dembelè, attualmente in forze al Barcellona.

A rivelare questa clamorosa indiscrezione è la testata spagnola “Mundo Deportivo“, convinta che la rinascita europea della Juventus possa partire proprio dall’acquisto del 23enne francese.

Nonostante ciò, una possibile operazione per portare Dembelè a Torino potrebbe essere possibile solo grazie a qualche illustre cessione per migliorare il budget della squadra italiana.

I due indiziati a poter lasciare la Vecchia Signora sono Federico Bernardeschi e Paulo Dybala.

L’esterno, ex Fiorentina, è da tempo nella lista dei possibili partenti a causa di prestazioni non troppo convincenti, considerando il prezzo con il quale la Juventus decise di acquistarlo dalla squadra di Firenze, e nemmeno le molteplici possibilità che Pirlo sta cercando di offrirgli, cambiando il suo ruolo, sembrano convincere la dirigenza bianconera.

Bernardeschi sarà una quasi sicura minusvalenza nelle casse bianconere, ed è per questo che la plusvalenza potrebbe arrivare proprio da Dybala.

Il 10 argentino ha abituato i tifosi bianconeri a colpi di classe sopraffina, ma anche a periodi bui e qualche infortunio di troppo. Dybala, in questo ultimo anno, non si è quasi mai visto e sembra non essere più il giocatore inamovibile di un tempo.

La Joya ha qualche mese di tempo per convincere la dirigenza a puntare nuovamente su di lui, ma potrebbe, anch’egli, accettare di buon grado una cessione alla ricerca di una nuova avventura.

Nonostante ciò, Dembelè e il Barcellona continuano a contattarsi ripetutamente per un possibile rinnovo del contratto. L’esterno francese, infatti, non è più vessato da problemi fisici e Koeman lo sta usando con grande costanza.

Ovviamente il rendimento non è stato sempre dei migliori ed è per questo che i blaugrana sono comunque disposti ad ascoltare le proposte delle big europee.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS