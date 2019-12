Calciomercato Juventus: Rabiot nel mirino di Arsenal e Tottenham

Adrien Rabiot potrebbe essere destinato a lasciare la Juventus già a Gennaio. Sul centrocampista francese c’è il forte interesse dell’Arsenal di Arteta e del Tottenham di Mourinho.

Emre Can potrebbe non essere il solo centrocampista della Juventus a lasciare l’Italia nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri starebbero pensando di cedere anche Adrien Rabiot che non ha convinto molto in questi mesi.

Sul centrocampista francese c’erano aspettative alte da parte di Sarri e della stessa Juventus, ma l’ex PSG ha deluso le attese non avendo mai un rendimento costante e partendo pochissime volte da titolare. Lo stesso Rabiot sarebbe scontento del poco minutaggio concessogli e sta valutando se lasciare il club bianconero a Gennaio.

La Juventus però, diversamente da Emre Can, ha intenzione di cedere il giocatore solamente in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto, per poi valutare se tenerlo il prossimo anno o cercargli una sistemazione decidendo di venderlo in maniera definitiva.

Negli ultimi giorni sul francese è stato registrato l’interesse di Tottenham e soprattutto Arsenal, con il neo allenatore dei Gunners Mikel Arteta che vede in Rabiot l’uomo giusto per la sua idea di gioco.

Mancano pochi giorni all’apertura della finestra invernale di calciomercato e la Juventus sembra avere già le idee molto chiare. Toccherà ora a Rabiot decidere se lasciare temporaneamente Torino per avere maggior spazio o accettare di fare panchina e di lottare per essere titolare.

