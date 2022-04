Calciomercato Juventus: può arrivare Di Maria a parametro zero, alternativa David Neres

Calciomercato Juventus, dirigenza già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Si cerca il sostituto di Dybala: i nomi sono Angel Di Maria e David Neres.

Sta già nascendo la Juventus formato 2022-2023: la dirigenza bianconera lavora in vista del mercato estivo, per garantire a Max Allegri una rosa che possa competere per lo Scudetto. Una Juventus che, il prossimo 30 giugno, darà il suo addio a Paulo Dybala. L’argentino non ha rinnovato il contratto in scadenza, e abbandonerà la causa bianconera a parametro zero.

Sarà proprio dal sostituto di Dybala che i dirigenti della Juve dovranno dunque ripartire. I nomi circolati in queste ore sono due: Angel Di Maria e David Neres.

“El Fideo” è sicuramente il nome di maggior spessore internazionale: 34 anni, Di Maria andrà in scadenza con il PSG, che non sembra disposto a rinnovargli il contratto. La Juventus ha preso contatti con il suo entourage per capire la fattibilità di un trasferimento a Torino.

Le incognite sono principalmente due: l’età del giocatore, che presuppone un investimento a breve termine (massimo uno-due anni) per poi procedere ad una sostituzione, e l’ingaggio, ben 10 milioni di euro percepiti in Francia, che appesentirebbero eccessivamente appesantire le finanze bianconere.

La pista va monitorata anche se sorgono diverse perplessità: la Juventus ha annunciato di voler iniziare un nuovo corso, come dimostra l’età relativamente bassa dei nuovi acquisti (Locatelli e Zakharia) e degli obiettivi di mercato (Zaniolo). Di Maria è un giocatore in fase calante, che al PSG riveste ormai il ruolo di riserva. A fronte di un’operazione che si preannuncia piuttosto onerosa, la società piemontese potrebbe decidere di virare su altri obiettivi, più giovani e

Stuzzica, in tal senso, il nome di David Neres: classe ’97, attualmente in forza allo Shakhtar, Neres può agire sia da ala destra che sinistra, dimostrandosi perfetto per il 4-3-3 col quale la Juventus dovrebbe giocare la prossima stagione.

Quattro i gol tra campionato e Champions, per un giocatore che potrebbe arrivare altresì a parametro zero: causa conflitto russo-ucraino, nel contratto del brasiliano è presente una clausola che gli permette di lasciare il club a condizioni favorevoli, se non addirittura di rescindere anzitempo, e unilateralmente, come confermato dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio.

Due occasioni che la Juventus valuterà nelle prossime settimane. A Torino c’è voglia di tornare a vincere, e tanto Di Maria, quanto Neres, sono nomi che possono elevare il tasso tecnico della squadra.