Calciomercato Juventus: proposto Hazard

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Eden Hazard si propone ai bianconeri che devono però battere la concorrenza del Chelsea.

Messa in cassaforte la vittoria sulla Roma e in attesa di scendere in campo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte, la Juventus guarda al futuro e pensa già alle possibili mosse di calciomercato da effettuare in estate. L’ultima notizia trapelata in queste ore vedrebbe i bianconeri interessati nientemeno che a Eden Hazard, talentuoso attaccante del Real Madrid che la stampa spagnola dà in uscita dal club iberico.

Calciomercato Juventus: idea Hazard dal Rel Madrid.

Dopo essere stato pagato la bellezza di 100 milioni di euro nell’estate del 2019, l’ex Chelsea non sarebbe infatti più gradito dalle parti del Bernabeu con Florentino Perez che si sarebbe ormai stancato dei troppi infortuni del belga che da quando è sbarcato in Spagna ha messo insieme appena 35 partite e 4 gol con la camiseta blanca. Il talento dell’ex Chelsea e Lille non si discute, ma viste le difficoltà nell’emergere agli ordini di Zinedine Zidane è molto probabile una sua cessione nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Le squadre che avrebbero quindi già drizzato le orecchie dinanzi a queste voci provenienti dalla capitale spagnola sono appunto la Juventus e il Chelsea, ex squadra del classe ’91, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte senza esitazioni. Al momento non si conoscono ancora le richieste del Real Madrid, ma quel che appare certo è che l’avventura iberica di Hazard sia destinata a finire prima del previsto. Seguiranno aggiornamenti.

