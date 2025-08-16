Come vedere Como – Sud Tirol in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

Canale TV

Italia 1

La sfida Como – Sudtirol del Sinigaglia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app Infinity +.

Probabili Formazioni di Como Sud Tirol:

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Álex Valle; Sergi Roberto, Baturina; Azón, Nico Paz; Addai, Douvikas. All: Fàbregas.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Bordon, Giorgini; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, S. Davi; Merkaj, Pecorino. All: Castori.

Come arrivano Como e Sudtirol alla partita:

Nelle amichevoli estive, la squadra di Cesc Fabregas ha messo in mostra un gioco offensivo e spettacolare, con successi prestigiosi contro avversari di alto livello: 3-2 al Lilla, 3-1 all’Al Ahli, 3-0 all’Ajax e 3-2 al Betis Siviglia, segnando sempre almeno tre gol.

L’ultima uscita, però, ha riportato la squadra con i piedi per terra: il pesante 5-0 incassato al Camp Nou contro il Barcellona di Lamine Yamal è stato un bagno di umiltà utile per ricalibrare l’entusiasmo in vista degli impegni ufficiali.

Situazione diversa per il Südtirol di Fabrizio Castori, reduce da un precampionato meno brillante.

Dopo il largo successo sui dilettanti del St. Georgen, i biancorossi hanno strappato un buon 2-2 al Verona (reti di Casiraghi e Kofler per il Südtirol, di Giovane e Frese per l’Hellas), prima di subire una sconfitta per 2 a 1 nel derby contro il Trento formazione di Serie C.

Nei precedenti più recenti, Como e Südtirol si sono affrontati in Serie B il 1° aprile 2024 con vittoria lariana per 2-0, mentre il 4 settembre 2022 i biancorossi conquistarono il successo esterno per 0-2. L’ultimo pareggio risale all’agosto 2014 in Serie C, terminato 0-0.