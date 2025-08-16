Come vedere Como – Sud Tirol in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

Dove vedere Como – SudTirol Bolzano in diretta Tv e Streaming Live, 32° di Finale di Coppa Italia 2025-26, Sabato 16 agosto alle ore 18:30
Il Como di Cesc Fabregas è pronto a inaugurare ufficialmente la stagione 2025/26 con la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia.
L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove i lariani affronteranno il Südtirol di Fabrizio Castori alle 18:30 in una gara a eliminazione diretta.
La formazione comasca arriva all’impegno di Coppa Italia con grande entusiasmo, anche grazie al recente annuncio dell’acquisto di Alvaro Morata, colpo di mercato di prestigio che rafforza il reparto offensivo.
La sfida di Coppa Italia tra Como e Südtirol mette di fronte due squadre ambiziose e costruite con intelligenza per essere protagoniste nei rispettivi campionati, Serie A e Serie B.
I padroni di casa, reduci da un’ottima stagione da neopromossi, hanno impressionato per il calcio moderno e propositivo voluto da Cesc Fabregas. Forte di una rosa rinforzata, il Como punta ora a compiere un ulteriore salto di qualità, con l’obiettivo dichiarato o implicito di centrare un piazzamento in zona Europa.
Dall’altra parte, il Südtirol di Fabrizio Castori arriva con idee chiare e un approccio più pragmatico, marchio di fabbrica del suo esperto tecnico.
I biancorossi, solidi e concreti, puntano a tornare in zona playoff di Serie B, confermando la propria crescita e la capacità di competere contro avversari di categoria superiore.
Il match rappresenta l’ultimo banco di prova prima dell’esordio in Serie A che per il Como sarà domenica 24 agosto alle 18:30 in casa contro la Lazio.
Chi riuscirà a passare il turno troverà sulla propria strada una il Sassuolo che ha eliminato il Catanzaro, rendendo la posta in palio ancora più importante in vista della prossima fase della competizione.
Formazioni Ufficiali di Como-Sudtirol:
COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Roberto, Paz; Addai, Douvikas, Rodriguez.
Allenatore: Cesc Fabregas.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Bordon, Koffer; El Kaouakibi, M.Coulibaly, Tait, Casiraghi, S.Davi; Mallamo, Pecorino.
Allenatore: Fabrizio Castori.
Dove vedere Como SudTirol in Diretta Tv e Streaming Live:
|Partita
|Como-Sudtirol
|Data
|sabato 16 agosto
|Orario
|18:30
|Canale TV
|Italia 1