Come vedere Como – Sud Tirol in Diretta Tv e Live Streaming Coppa Italia

Di Carlo M. 1 minuto di lettura
Dove vedere Como – SudTirol Bolzano in diretta Tv e Streaming Live, 32° di Finale di Coppa Italia 2025-26, Sabato 16 agosto alle ore 18:30

Il Como di Cesc Fabregas è pronto a inaugurare ufficialmente la stagione 2025/26 con la sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia.

L’appuntamento è fissato per sabato 16 agosto allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, dove i lariani affronteranno il Südtirol di Fabrizio Castori alle 18:30 in una gara a eliminazione diretta.

La formazione comasca arriva all’impegno di Coppa Italia con grande entusiasmo, anche grazie al recente annuncio dell’acquisto di Alvaro Morata, colpo di mercato di prestigio che rafforza il reparto offensivo.

La sfida di Coppa Italia tra Como e Südtirol mette di fronte due squadre ambiziose e costruite con intelligenza per essere protagoniste nei rispettivi campionati, Serie A e Serie B.

I padroni di casa, reduci da un’ottima stagione da neopromossi, hanno impressionato per il calcio moderno e propositivo voluto da Cesc Fabregas. Forte di una rosa rinforzata, il Como punta ora a compiere un ulteriore salto di qualità, con l’obiettivo dichiarato o implicito di centrare un piazzamento in zona Europa.

Dall’altra parte, il Südtirol di Fabrizio Castori arriva con idee chiare e un approccio più pragmatico, marchio di fabbrica del suo esperto tecnico.
I biancorossi, solidi e concreti, puntano a tornare in zona playoff di Serie B, confermando la propria crescita e la capacità di competere contro avversari di categoria superiore.

Il match rappresenta l’ultimo banco di prova prima dell’esordio in Serie A che per il Como sarà domenica 24 agosto alle 18:30 in casa contro la Lazio.

Chi riuscirà a passare il turno troverà sulla propria strada una il Sassuolo che ha eliminato il Catanzaro, rendendo la posta in palio ancora più importante in vista della prossima fase della competizione.

Formazioni Ufficiali di Como-Sudtirol:

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Kempf, Ramon, Moreno; Da Cunha, Roberto, Paz; Addai, Douvikas, Rodriguez.
Allenatore: Cesc Fabregas.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Bordon, Koffer; El Kaouakibi, M.Coulibaly, Tait, Casiraghi, S.Davi; Mallamo, Pecorino.
Allenatore: Fabrizio Castori.

Dove vedere Como SudTirol in Diretta Tv e Streaming Live:

 La sfida Como – Sudtirol del Sinigaglia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’app Infinity +.

Probabili Formazioni di Como Sud Tirol:

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, van der Brempt, Kempf, Álex Valle; Sergi Roberto, Baturina; Azón, Nico Paz; Addai, Douvikas. All: Fàbregas.

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Bordon, Giorgini; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, S. Davi;  Merkaj, Pecorino. All: Castori.

Come arrivano Como e Sudtirol alla partita:

Nelle amichevoli estive, la squadra di Cesc Fabregas ha messo in mostra un gioco offensivo e spettacolare, con successi prestigiosi contro avversari di alto livello: 3-2 al Lilla, 3-1 all’Al Ahli, 3-0 all’Ajax e 3-2 al Betis Siviglia, segnando sempre almeno tre gol.

L’ultima uscita, però, ha riportato la squadra con i piedi per terra: il pesante 5-0 incassato al Camp Nou contro il Barcellona di Lamine Yamal è stato un bagno di umiltà utile per ricalibrare l’entusiasmo in vista degli impegni ufficiali.

Situazione diversa per il Südtirol di Fabrizio Castori, reduce da un precampionato meno brillante.

Dopo il largo successo sui dilettanti del St. Georgen, i biancorossi hanno strappato un buon 2-2 al Verona (reti di Casiraghi e Kofler per il Südtirol, di Giovane e Frese per l’Hellas), prima di subire una sconfitta per 2 a 1 nel derby contro il Trento formazione di Serie C.

Nei precedenti più recenti, Como e Südtirol si sono affrontati in Serie B il 1° aprile 2024 con vittoria lariana per 2-0, mentre il 4 settembre 2022 i biancorossi conquistarono il successo esterno per 0-2. L’ultimo pareggio risale all’agosto 2014 in Serie C, terminato 0-0.

COMO-SUDTIROL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING
Partita Como-Sudtirol
Data sabato 16 agosto
Orario 18:30
Canale TV Italia 1

