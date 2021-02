Coppa Italia, pronostico e quote Juventus-Inter 09-02-2021

Pronostico e quote Juventus-Inter: i nerazzurri di Antonio Conte ospitano i bianconeri di Andrea Pirlo nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Archiviate le rispettive vittorie contro Roma e Fiorentina, Juventus e Inter sono pronte ad affrontarsi, martedì sera, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia che dirà chi tra bianconeri e nerazzurri raggiungerà la finale in programma il prossimo 19 maggio. I piemontesi partono da una situazione di vantaggio grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che sette giorni fa ha permesso di sbancare San Siro per 1-2.

I meneghini ritrovano Lukaku e Hakimi, squalificati nella gara d’andata, mentre la Vecchia Signora attende di conoscere l’entità dell’infortunio di Bonucci che, uscito anzitempo ieri sera dalla sfida con la Roma, dovrebbe comunque giocare con accanto uno tra De Ligt e Chiellini. La posta in palio è ovviameente altissima e nessuna delle due squadre vuole perdere l’occasione di raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione.

Gli uomini di Andrea Pirlo giocheranno per difendere il prezioso vantaggio conquistato la settimana scorsa in terra milanese, mentre quelli di Antonio Conte avranno il chiaro obbligo di provare a scardinare una retroguardia, quella juventina, capace di subire solo 1 gol (quello della gara d’andata firmato Lautaro Martinez) nelle ultime 4 uscite stagionali. Il match si preannuncia avvincente, speriamo di non restare delusi.

Pronostico e quote Juventus-Inter, semifinale di ritorno Coppa Italia 09-02-2021

Pronostico Quote 1 2.45 2 2.80 Over 2.5 1.80

Pronostico e quote Juventus-Inter: 1 quotato 2.45 e Over 2.5 quotato 1.80 su Eurobet

Senza scendere nel retorico “Juventus-Inter non è mai una partita come le altre” arriviamo subito al dunque e diciamo che quella che andrà in scena martedì sera sarà una sfida in cui entrambe le squadre, sulla scia di quanto visto sette giorni fa, dovrebbero trovare almeno una volta la via del gol. La Juventus, seppur molto lenta a centrocampo, ha infatti dalla sua un Cristiano Ronaldo capace di trasformare in oro tutto ciò che tocca e una difesa rocciosa difficilmente penetrabile.

L’Inter, dal canto suo, ritrova Hakimi e Lukaku che saranno gli elementi sui quali puntare per provare a segnare almeno due gol che vorrebbero dire qualificazione. Senza dilungarci ulteriormente, consigliamo quindi il GG quotato 1.65, con in alternativa l’Over 2.5 fissato a 1.80, agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece il 2+Over 1.5 dato a 3.25.

Coppa Italia, pronostico e quote Juventus-Inter, 09-02-2021.

Pronostico e quote Juventus-Inter, semifinale di ritorno Coppa Italia 09-02-2021: le classiche

1: 2.45

X: 3.50

2: 2.80

Over 2.5: 1.80

Under 2.5: 1.90

GG: 1.65

NG: 2.10

Probabili formazioni Juventus-Inter

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.

