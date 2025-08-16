Wolverhampton – Manchester City: Diretta LIVE Tv Streaming | Pronostici

Informazioni principali della partita

Data e orario : 16 agosto 2025 ore 18:30

: 16 agosto 2025 ore 18:30 Contesto : Prima giornata di Premier League, i Wolves cercano di riscattare una stagione difficile contro i campioni del City

: Prima giornata di Premier League, i Wolves cercano di riscattare una stagione difficile contro i campioni del City Statistiche recenti : Il Manchester City domina gli scontri diretti con 9 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 5 stagioni

: Il Manchester City domina gli scontri diretti con 9 vittorie e 1 sola sconfitta nelle ultime 5 stagioni Mercato : Il City ha acquistato Rayan Aït-Nouri dai Wolves per 36 milioni di euro durante l’estate

: Il City ha acquistato Rayan Aït-Nouri dai Wolves per 36 milioni di euro durante l’estate Forma: I Wolves non hanno vinto nessuna amichevole pre-campionato, mentre il City punta al riscatto dopo una stagione senza trofei

Situazione delle squadre

Wolverhampton Wanderers

Il Wolverhampton si presenta a questo inizio di stagione con diverse incognite. La squadra di Vítor Pereira ha vissuto una campagna 2024/25 complicata, riuscendo a conquistare la salvezza solo nelle battute finali del campionato. Il tecnico portoghese, che ha mostrato un buon rendimento nella seconda parte della scorsa stagione (50% di vittorie in tutte le competizioni), non ha ancora ricevuto un contratto a lungo termine dalla dirigenza.

Un dato preoccupante per i tifosi dei Wolves riguarda le prestazioni nel mese di agosto: dal ritorno in Premier League nel 2018, la squadra ha conquistato solo una vittoria nelle 20 partite disputate in questo periodo (9 pareggi e 10 sconfitte). Questa “maledizione di agosto” rappresenta un ostacolo psicologico non indifferente.

Manchester City

I Citizens arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di riconquistare il titolo di Premier League dopo una stagione deludente che li ha visti chiudere al terzo posto, lontani dalla vetta. La squadra di Pep Guardiola ha anche perso la finale di FA Cup contro il Crystal Palace e ha subito l’umiliante eliminazione negli ottavi della Coppa del Mondo per Club contro l’Al-Hilal.

Il mercato estivo ha portato rinforzi significativi, tra cui Tijjani Reijnders e proprio Rayan Aït-Nouri strappato ai Wolves. Tuttavia, permangono alcune preoccupazioni legate alle prestazioni in trasferta della scorsa stagione: solo otto vittorie esterne, anche se sette di queste sono arrivate contro squadre della parte bassa della classifica.

Analisi tattica e precedenti

Gli scontri diretti degli ultimi anni vedono un netto dominio del Manchester City, che ha conquistato nove vittorie contro una sola sconfitta nelle ultime cinque stagioni di Premier League. L’unica battuta d’arresto per i Citizens è arrivata nel settembre 2023 al Molineux con il risultato di 2-1.

L’ultima sfida tra le due squadre, disputata a maggio con Pereira già sulla panchina dei Wolves, si è conclusa con una vittoria per 1-0 del City in trasferta, confermando la superiorità tecnica degli uomini di Guardiola.

Statistiche significative

I numeri della scorsa stagione offrono spunti interessanti per i pronostici di questa partita. I Wolves hanno mostrato una certa vulnerabilità quando partivano sfavoriti in casa, perdendo otto delle undici partite in questa situazione. Inoltre, due terzi delle loro gare hanno prodotto più di 2,5 gol totali, dato superato solo dal Brighton.

Il Manchester City, dal canto suo, ha dimostrato di essere efficace nelle vittorie esterne con margini ampi: sei delle otto vittorie in trasferta sono arrivate con due o più gol di scarto. Tuttavia, quando hanno subito il primo gol lontano da casa (solo sette volte), i risultati sono stati negativi in cinque occasioni.

Giocatori da tenere d’occhio

Per i padroni di casa, Jørgen Strand Larsen rappresenta l’arma principale in attacco. L’attaccante norvegese è stato fondamentale nella corsa salvezza, trovando la rete in cinque delle sei vittorie consecutive tra marzo e aprile.

Nelle fila del Manchester City, il nuovo acquisto Tijjani Reijnders porta con sé statistiche incoraggianti dal suo periodo al Milan: ha vinto dieci delle tredici partite ufficiali in cui è andato a segno.

Situazione infortuni

I Wolves si presentano senza particolari emergenze dal punto di vista degli infortuni, mentre il City deve fare i conti con l’assenza del quartetto composto da Rodri, Phil Foden, Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, tutti fermi per problemi fisici dopo aver saltato l’ultima amichevole.

Pronostico e considerazioni finali

Nonostante le difficoltà della scorsa stagione, il Manchester City parte nettamente favorito per questo incontro. La qualità della rosa a disposizione di Guardiola, unita alla tradizione positiva negli scontri diretti, fanno pendere la bilancia verso i Citizens.

La prospettiva di una vittoria del City mantenendo la porta inviolata appare realistica, considerando l’ampia scelta di difensori di alto livello e le difficoltà offensive mostrate dai Wolves nella preparazione estiva. Tuttavia, l’inizio di campionato può sempre riservare sorprese, e la voglia di riscatto della squadra di Pereira potrebbe rappresentare un fattore non trascurabile.