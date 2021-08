Calciomercato Juventus: preso Kaio Jorge

Arriva la conferma del presidente del Santos: “Obbligati a venderlo a causa del contratto”. La Juventus ha già l’accordo.

Sembra, ormai, in dirittura d’arrivo la trattativa che dovrebbe portare Kaio Jorge a vestire la maglia della Juventus.

In un mese poco fruttuoso per il calciomercato italiano, il 19enne talento brasiliano, attualmente in forze al Santos, ha fatto continuamente parlare di se a causa di una trattativa più che serrata con vari club italiani, fino, poi, a decidere per la pista bianconera.

In un mare di incertezza sulla reale condizione della trattativa tra Santos e Juventus, è stato proprio il presidente della squadra brasiliana, Andres Rueda, a sbilanciarsi.

Rueda ha, infatti, dichiarato che le trattative con la Juventus per la cessione del ragazzo sono in stato avanzato, nonostante manchi, ancora, la formula d’acquisto che oscilla tra la cessione a titolo definitivo o l’addio dopo la scadenza del contratto a gennaio.

Il contratto di Kaio Jorge, in scadenza proprio il 31 dicembre 2021, è stata la chiave di volta per sbloccare la trattativa e lo stesso presidente del “Peixe” ha ammesso che non avrebbero voluto cedere il giocatore, ma sono obbligati a farlo per via del contratto.

L’offerta al giocatore dovrebbe aggirarsi verso gli 1,5 milioni più bonus e la Juventus è stata, fino ad ora, brava a bruciare sul tempo la serrata concorrenza, soprattutto del Milan.

Adesso la trattativa va ad oltranza e la Juventus aspetta la fumata bianca per avere Kaio Jorge subito a disposizione e contemporaneamente cercherà di dare ad Allegri i centrocampisti necessari per completare la rosa e in cima alla lista ci sono sempre Manuel Locatelli e Miralem Pjanic.

