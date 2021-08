Calciomercato Juventus: preso Ihattaren, che va alla Sampdoria

La Juventus ha trovato il suo rinforzo sulla trequarti: è Mohamed Ihattaren, talento olandese che fa parte della scuderia di Raiola. Il giocatore verrà acquistato e poi girato in prestito alla Sampdoria.

La Juventus batte un nuovo colpo: grazie alla mediazione di Mino Raiola, la società bianconera ha chiuso il colpo Mohamed Ihattaren, giocatore offensivo del PSV Eindhoven, Ihattaren è un classe 2002 che può essere utilizzato su tutto il fronte della trequarti, sia dietro le punte che in posizione di ala.

Lo scorso anno ha segnato tre reti in ventidue presenze, prestazioni che gli sono valse le attenzioni di un top club come la Juventus. La società bianconera ha lavorato in sinergia con l’agente del ragazzo ed è pronta a chiudere l’affare sulla base di cinque-sei milioni.

Una volta ufficializzato il passaggio alla Juventus, il ragazzo verrà girato in prestito alla Sampdoria, squadra dove potrà mettersi maggiormente in mostra, avendo più spazio. La Juventus, in attesa di concludere un acquisto a centrocampo, aggiunge un altro giocatore di prospettiva alla propria rosa.

Dopo gli innesti di Kean e Locatelli, la “Vecchia Signora” conferma di voler perseguire una “linea verde”. Il club attraversa una fase di rifondazione, ma sta gettando le basi per una ricostruzione futura.

Migliori Bookmakers AAMS