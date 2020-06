Calciomercato Juventus: possibile scambio Ramsey-Pogba con il Manchester United

Il Manchester United è interessato a Ramsey e la Juventus potrebbe pensare di utilizzare il gallese per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese sembra destinato a lasciare i Red Devils a fine stagione ed i bianconeri sognano il suo ritorno.

Quest’estate il centrocampo della Juventus subirà un grande cambiamento. Dopo Pjanic e Rabiot, infatti, anche Ramsey sarebbe nella lista dei partenti, con il gallese che lascerebbe Torino dopo solo una stagione. Sulle tracce dell’ex Arsenal ci sarebbe il Manchester United e la Juventus potrebbe approfittarne per coinvolgere Pogba nell’affare.

Che i bianconeri vogliano riportare il Polpo Paul a Torino non è più un segreto e Ramsey potrebbe essere una pedina importante per realizzare questo sogno. Anche i tifosi della Juventus sognano il ritorno del centrocampista francese che farebbe fare di sicuro un bell’upgrade al centrocampo bianconero.

A riportare la notizia di una possibile partenza di Ramsey ci ha pensato il Daily Mail che ha raccontato come la Juventus debba ridurre il proprio monte ingaggi a causa delle perdite causate dal COVID-19. Il gallese ha un contratto fino al 2023 e guadagna 7 milioni di euro a stagione, troppi al momento per le casse bianconere.

La stagione di Ramsey non è stata esaltante, con il giocatore più volte fermato da problemi fisici e la Juventus non sarebbe così convinta di tenerlo in rosa anche per questo motivo. La cessione del gallese assieme a quella di Pjanic porterebbero soldi importanti nelle casse dei bianconeri, pronti all’ennesimo colpo.

In casa Juventus c’è aria di rinnovamento in vista del prossimo anno, con Sarri che potrebbe ritrovarsi a disposizione del tutto diversa rispetto a quella di quest’anno. Ed il centrocampo è destinato ad essere il reparto con più cambi, con Pogba che è da sempre il primo nome sulla lista dei bianconeri.

