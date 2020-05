Calciomercato Juventus: possibile scambio Neymar-Dybala con il PSG

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che parla di un possibile scambio tra Juventus e PSG, con Dybala verso Parigi e Neymar a Torino per giocare con Cristiano Ronaldo.

Nonostante il rinnovo sia sempre più vicino, come affermato qualche giorno fa da Paratici, continuano ad girare voci di mercato attorno a Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus, secondo quanto riportato da Don Balon, potrebbe finire al Paris Saint-Germain il prossimo anno.

Stando a quanto affermato dal sito spagnolo, la Joya piace molto a Parigi e la Juventus sarebbe molto interessata a Neymar, tanto che sarebbe pronta ad offrire il proprio top player. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma l’idea di poter giocare con Cristiano Ronaldo lo stuzzicherebbe non poco.

Inoltre, Neymar potrebbe mettersi alla prova in un campionato tutto nuovo e non semplice come la Serie A, cercando di vincere la Champions League in maglia bianconera. Tuttavia, Dybala vuole restare a Torino ed una trattativa del genere appare molto complicata.

L’attaccante argentino è sempre stato un pallino fisso del dt dei parigini Leonardo che lo ha corteggiato a lungo la scorsa estate, quando Dybala sembrava destinato a lasciare l’Italia. Alla fine, però, la Juventus decise di tenere il giocatore su decisione di Sarri e si è rivelata una scelta azzeccata.

Lo scambio Neymar-Dybala dunque, nonostante dalla Spagna continuino ad insistere, ad oggi è un’operazione di mercato che non ha motivo di esistere. La Juventus vuole puntare su Dybala nei prossimi anni e farlo divenire uno dei giocatori simbolo del club.

