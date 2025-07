Archie Brown vola al Fenerbahçe, il Milan perde l’occasione

Archie Brown, terzino sinistro classe 2003 del Gent, è ormai a un passo dal trasferimento al Fenerbahçe, con buona pace del Milan, che negli ultimi giorni aveva provato un inserimento last minute per portarlo in rossonero. Il giocatore inglese, cresciuto nel vivaio del Derby County, è atteso a Istanbul per sostenere le visite mediche con il club allenato da José Mourinho, dopo che le due società hanno raggiunto un accordo sulla base di circa 10 milioni di euro.

Brown, che ha disputato l’intera carriera professionistica fuori dal Regno Unito, era finito da tempo nei radar del Milan come possibile sostituto di Theo Hernandez, recentemente ceduto. Nella giornata di venerdì erano circolate anche voci infondate su un suo imminente arrivo a Milano per svolgere le visite mediche, ma la realtà si stava già spostando verso la Turchia.

Il Milan ha tentato in extremis di inserirsi nella trattativa tra Gent e Fenerbahçe, ma non è riuscito a pareggiare la determinazione e l’appeal tecnico della destinazione turca. Il club di Istanbul si era infatti mosso con maggiore decisione, guadagnandosi la preferenza del calciatore anche grazie al fascino di lavorare con un allenatore come Mourinho.

Per i rossoneri si tratta di un’occasione mancata che complica la ricerca di un nuovo terzino sinistro. Archie Brown era considerato un profilo giovane, moderno, con buona esperienza internazionale, reduce anche da prestazioni di livello in Conference League, come dimostrato nella sfida contro il Chelsea a Stamford Bridge.

Ora il Milan dovrà guardare altrove, mentre il Fenerbahçe si assicura un altro colpo di prospettiva per rinforzare la rosa in vista della stagione 2025/26.