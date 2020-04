Calciomercato Juventus: Pjanic e Alex Sandro per Icardi?

La Juventus cala gli assi con il PSG per Icardi. Pronte le carte Pjanic e Alex Sandro se i francesi dovessero riscattare l’ex capitano dell’Inter.

La telenovela Juventus-Icardi potrebbe non finire neppure se il Paris Saint Germain dovesse riscattare in maniera definitiva il bomber dall’Inter. Questo, soprattutto, in seguito alle voci che vedono Gonzalo Higuain sempre più lontano da Torino.

Niente più monitoraggio, quindi, la Juventus è pronta ad affondare sulla trattativa. Il tutto giocandosi due jolly che per la società francese potrebbero rivelarsi più interessati rispetto al trattenere il bomber argentino.

Le due carte di cui stiamo parlando prendono il nome di Miralem Pjanic e Alex Sandro, due calciatori che oltre ad interessare molto al Paris Saint Germain, permetterebbero alla Juventus di acquistare uno dei bomber più forti sul mercato senza nessun tipo di esborso economico.

In tutto ciò anche l’Inter potrebbe dirsi felice. Infatti, dal momento in cui questo tipo di operazione dovesse andare in porto vorrà dire che i parigini avranno esercitato il pagamento di 70 milioni pattuiti per il riscatto di Icardi.

Caso contrario, che questo riscatto non dovesse arrivare, la Juventus si è detta disposta anche a trattare con la stessa Inter. Il destino di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere…

