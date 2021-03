Calciomercato Juventus: piace Rensch, preso Solberg

Calciomercato Juventus: i bianconeri chiudono per Elias Solberg dell’Ullensaker/Kisa e intanto seguono Devyne Rensch dell’Ajax.

La stagione 2020-2021 non sarà certo ricordata piacevolmente in casa Juventus. La squadra di Andrea Pirlo, seppur terza in classifica in Serie A, non se la passando granché bene. La sconfitta col Benevento, unita alla clamorosa eliminazione in Champions per mano del Porto, hanno definitivamente portato alla luce tutti i limiti di un gruppo che, sebbene siamo a fine marzo, risulta ancora sprovvisto di una sua vera e propria identità.

Una mancanza d’identità figlia probabilmente di un mercato non proprio esaltante e di un sistema di gioco tuttora indefinibile. La Vecchia Signora ha ancora la finale di Coppa Italia per salvare la stagione ma, al di là del risultato che emergerà dalla sfida con l’Atalanta, sarà necessaria una rivoluzione in vista della prossima.

Per questo motivo, Fabio Paratici si è già messo al lavoro per rinforzare e, allo stesso tempo, ringiovanire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Stando a quanto emerso nelle scorse pare che il club di Andrea Agnelli abbia chiuso un importante trattativa con l’Ullensaker/Kisa, club di seconda divisione norvegese, per il talento classe 2004, Elias Solberg che verrà inizialmente aggregato alla formazione primavera per essere poi gradualmente inserito in prima squadra. Un acquisto sicuramente mirato e di prospettiva da parte della Juventus che ha battuto, nella corsa al giocatore, due importanti club di Premier League, quali Arsenal e Chelsea.

Calciomercato Juventus: preso Solberg. Ora si punta Rensch dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, non solo Solberg: nel mirino anche Rensch dell’Ajax

Messo al sicuro Solberg, la Juventus punta ora Devyne Rensch dell’Ajax. Il classe 2003 dei lancieri piace già tanto alla dirigenza bianconera che avrebbe visto in lui il profilo adatto da far crescere accanto a Cuadrado. Il fresco 18 enne olandese gioca infatti prevalentemente come terzino destro e, sebbene sia adattabile a più ruoli, la sua freschezza atletica sulla fascia sarebbe cosa graditissima.

De Ligt, che l’ambiente Ajax lo conosce benissimo, ha già dato il suo benestare, pertanto non resta che aspettare l’estate per saperne di più

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS