Calciomercato Juventus: pessimismo per Suarez, ora Dzeko è in pole

La Juventus e Luis Suarez sono più lontani con i tempi per il passaporto che potrebbero essere troppo lunghi per poter inserire il Pistolero nella lista UEFA. Ora è tornato Edin Dzeko della Roma in pole, ma prima i giallorossi devono chiudere la trattativa per Milik.

Sembrava un matrimonio già fatto ed invece più passano i giorni, più si abbassano le speranze della Juventus per portare a Torino Luis Suarez. I bianconeri avevano già l’accordo con il calciatore uruguaiano e pure con il Barcellona si erano accordati per un minimo indennizzo. L’ostacolo che ha frenato la trattativa è stato il passaporto.

Come è noto ormai da giorni, per poter giocare con la maglia della Juventus, Suarez avrebbe dovuto ottenere il passaporto italiano superando un esame essendo extracomunitario. Tuttavia, il club bianconero non ha avuto rassicurazioni riguardo l’iter burocratico per avere tale passaporto, coi tempi che paiono essere molto lunghi.

Pirlo ha chiesto un attaccante e lo ha chiesto alla svelta, con la Juventus che non vuole rischiare di iniziare la stagione senza un centravanti. A questo punto, spazio alle alternative all’attaccante del Barcellona con Edin Dzeko che è il maggior indiziato per vestire la maglia bianconera.

La Juventus ha già un accordo con il bosniaco ed ha trovato anche l’accordo con la Roma sulla base di 16 milioni di euro (potrebbe entrare anche De Sciglio nella trattativa). I bianconeri hanno praticamente in mano Dzeko, ma anche qui c’è da aspettare.

Prima, infatti, la Roma deve trovare un sostituto per lasciare andare l’attaccante bosniaco e tutti gli indizi portano ad Arkadiusz Milik. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Napoli, ma l’attaccante polacco si è impuntato e, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe rifiutato il quinquennale offertogli dalla Roma.

Un no che paralizza tutto e che preoccupa la Juventus che rischia davvero di non portare a Torino il sostituto di Higuain.

