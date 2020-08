Calciomercato Juventus: obiettivo Suarez

La Juventus vuole piazzare un grande colpo in attacco e sta pensando a Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Il giocatore arriverebbe a parametro zero, ma resta l’ingaggio pesante a rendere complessa l’operazione.

E’ Luis Suarez il nome nuovo per l’attacco della Juventus. I bianconeri sono a caccia di un nuovo attaccante e dopo la rescissione del contratto di Higuain si lanceranno sul mercato, con l’uruguaiano che piace molto alla dirigenza.

In rottura con il Barcellona e fuori dai progetti del nuovo allenatore Ronald Koeman, Luis Suarez dovrebbe rescindere il contratto con il club catalano nei prossimi giorni. L’attaccante classe 1986 è una grandissima occasione di mercato e la Juventus vorrebbe approfittarne.

Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Ajax, ma l’operazione potrebbe essere difficilmente sostenibile per le casse del club olandese. Stessa cosa, però, la si può dire per la Juventus che, pur non dovendo pagare il cartellino del giocatore, dovrebbe accollarsi un ingaggio abbastanza pesante.

Al Barcellona Suarez guadagna ben 12,5 milioni di euro a stagione e, scrive Tuttosport, pur considerando che in Italia è presente uno sgravo fiscale, l’uruguaiano peserebbe almeno una ventina di milioni sul bilancio bianconero. Ecco perché la Juventus sta valutando altre piste oltre a quella che porta a Suarez

La prima scelta del club torinese era ed è Edin Dzeko che sembra intenzionato a lasciare la Roma. Il bosniaco avrà presto un colloquio con Fonseca per capire le strategie dell’allenatore in vista della prossima stagione. Nel caso in cui Dzeko non dovesse avere rassicurazioni sul progetto, allora la Juventus potrebbe lanciare l’affondo definitivo.

Tramontata invece del tutto la pista che porta a Milik del Napoli. Il polacco che sembrava vicinissimo ai bianconeri prima dell’esonero di Sarri, sarebbe ora in procinto di passare proprio alla Roma. E l’arrivo di Milik nella capitale potrebbe anche dare un’accelerata all’affare Juve-Dzeko.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS