Calciomercato Juventus: obiettivo Cambiaso

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano al futuro: occhi puntati su Andrea Cambiaso.

La Juventus guarda al futuro: messo nel mirino Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 che con la maglia del Genoa si sta affermando tra le principali rivelazioni di questo campionato. Terzino mancio, che può essere però impiegato anche sull’altra fascia, Cambiaso ha totalizzato 21 presenze, un gol e ben quattro assist con la maglia del “Grifone”, in 21 partite di Serie A.

La Juventus deve ricostruire per dare vita a un nuovo ciclo vincente, e Cambiaso rappresenta uno dei talenti emergenti del calcio italiano. Altro prodotto di marca rossoblù, dopo aver concluso l’affare Rovella, Juventus e Genoa potrebbero rinnovare la propria sinergia anche per il terzino.

Cambiaso, insieme al compagno di squadra Kallon, in Genoa-Napoli 1-2. Fonte: account Instagram dell’atleta

Proprio a Nicolò Rovella potrebbe legarsi a doppio filo il destino di Cambiaso: la Juventus potrebbe essere agevolata nell’acquisto del laterale lasciando la mezzala ancora in prestito, fino a giugno, in Liguria. I bianconeri, necessitati a trovare un rimpiazzo in mediana nel caso partisse Arthur, avevano pensato proprio al classe 2001, che sarebbe così rientrato anzitempo dal prestito.

In ogni caso, Cambiaso va in scadenza col Genoa nel 2023, dunque il suo arrivo a Torino potrebbe essere solo posticipato. Le fasce laterali sono da tempo “croce” per i bianconeri, che non riescono a trovare continuità di rendimento nei titolari, nè affidabilità nelle riserve.

Dopo l’addio di Spinazzola e Cancelo, la Juventus ha accusato qualche lacuna di troppo sulle fasce: Danilo e De Sciglio spesso infortunati; Alex Sandro dal rendimento altalenante. Cambiaso è un investimento sul futuro, ma i bianconeri confidano che possa rendere a breve termine.

