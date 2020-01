Calciomercato Juventus: niente scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan

Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà

Calciomercato Juventus, salta l’ipotesi di scambio Bernardeschi – Paquetà. Entrambe le società hanno smentito le voci che vedrebbero il brasiliano alla corte di Sarri e l’esterno ex Fiorentina a quella di Pioli

Sono state messe a tacere le voci riguardanti l’ipotesi di scambio tra il rossonero Paquetà e l’esterno bianconero Bernardeschi.

A dare la smentita sono stati gli stessi club dei giocatori, in particolare la Juventus avrebbe dichiarato espressamente di non essere interessata al centrocampista rossonero e non sembra essere, dunque, disposta a cedere l’ex della Fiorentina al Milan.

Trattasi di una operazione di mercato che al momento sembra non essere finalizzata a concretizzarsi, almeno per il momento. Infatti, se le voci circolano sicuramente un motivo ci sarà.

Entrambi i giocatori, infatti, stanno vivendo un momento difficile, entrambi scontenti di essere posti ai margini delle loro squadre. Mentre Paquetà difficilmente rimarrà nel club rossonero fino a fine stagione, Bernardeschi è ancora in attesa di capire cosa ne sarà nel suo futuro. Il giovane di Carrara è posto dinanzi ad un bivio che lo vede dover scegliere se chiedere la cessione già a gennaio, o rimanere a Torino in vista anche dell’Europeo.

Tuttavia la Juventus, dopo aver rifiutato anche l’offerta da parte del Barcellona che ha messo sul piatto Rakitic e 10 milioni per l’ex viola, non sembra essere intenzionata a cedere il suo giocatore almeno fino alla fine di questa stagione.

Smentita questa operazione, bisognerà attendere per capire quale sarà il nuovo futuro per i due giocatori.

