Calciomercato Juventus: Monaco su Buffon, e Chiellini può andare a Cincinnati

Calciomercato Juventus: Gianlugi Buffon potrebbe finire al Monaco la prossima stagione, mentre Giorgio Chiellini piace al Cincinnati di Jaap Stam.

All’indomani della preziosa vittoria in casa del Sassuolo di Roberto De Zerbi e in attesa di affrontare le ultime due sfide di campionato che diranno se l’anno prossimo sarà Champions League o meno, in casa Juventus si torna a parlare di calciomercato ed, in particolare, del futuro di due pilastri della squadra bianconera: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

Calciomercato Juventus: Buffon e Chiellini ai saluti.

Per quanto riguarda l’estremo difensore classe ’78 non sappiamo ancora cosa ci sarà nel suo futuro. Buffon nei giorni scorsi ha comunicato il suo addio alla Juventus alla fine della stagione, confermando come quella che terminerà tra tre partite sarà la sua ultima annata col club piemontese. Il portiere di Carrara, nel dichiarare concluso il suo ciclo in bianconero, ha però anche affermato che in caso di “situazione stimolante” non scarterà l’idea di continuare a giocare.

In tal senso, sarebbero già molteplici le squadre pronte ad investire su di lui. Si va dalle ricche offerte provenienti da Stati Uniti ed Emirati Arabi fino a quelle europee di Porto, Sporting Lisbona, Monaco e Galatasaray. Anche Atalanta, Genoa e Lazio sarebbero pronte a ingaggiare Buffon che però ha già fatto sapere di voler aspettare la fine della stagione prima di prendere la sua decisione.

Dal 43 enne portiere passiamo quindi a Giorgio Chiellini che, come il compagno, è pronto a lasciare Torino alla fine della stagione. Sul difensore classe ’84 avrebbero messo gli occhi molte società, ma quella che più di tutte sembra intenzionata a fare sul serio è l’FC Cincinnati di Jaap Stam. L’ex difensore di Manchester United e Milan, alla guida degli statunitensi dal maggio dell’anno scorso, stravede infatti per l’attuale numero 3 della Vecchia Signora per il quale sarebbe disposto a tutto pur di portarlo in MLS. Al momento si tratta ovviamente solo di voci, ma la pista che potrebbe portare Chiellini in America non è da escludere. Seguiranno aggiornamenti.

Migliori Bookmakers AAMS