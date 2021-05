Video Gol Highlights Sassuolo-Juventus 1-3: Sintesi 12-05-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Juventus: termina 1-3 la sfida del Mapei Stadium, valevole per la 36° giornata di campionato in Serie A, tra i neroverdi di Roberto De Zerbi e i bianconeri di Andrea Pirlo. A decidere il match sono le reti di Rabiot, Cristiano Ronaldo (100° gol in bianconero per il portoghese), Raspadori e Dybala.

Un gol di Rabiot, uno di Cristiano Ronaldo (100° in bianconero per CR7) e uno di Dybala consentono alla Juventus di espugnare il Mapei Stadium di Reggio Emilia e di sperare ancora in un posto in Champions League per la prossima stagione. Sconfitta indolore, invece, per il Sassuolo che, vista la disfatta della Roma in casa dell’Inter, può ancora sperare nella qualificazione in Conference League.

Sassuolo-Juventus 1-3, 36° giornata Serie A 12-05-2021.

Sintesi di Sassuolo-Juventus 1-3

La prima azione pericolosa della partita capita al 3′ ed è del Sassuolo che va vicino all’1-0 con Traoré che da buona posizione manda alto. 3 minuti più tardi è Berardi a impaurire Buffon, ma la conclusione del 25 neroverde sfiora la traversa e finisce fuori.

Al 15′ la retroguardia juventina pasticcia all’interno della propria area favorendo l’iniziativa di Raspadori che viene atterrato ingenuamente da Bonucci che regala agli emiliani un calcio di rigore che Berardi spreca clamorosamente calciando centrale addosso a Buffon.

Al 28′, come un fulmine a ciel sereno, la Juventus passa in vantaggio con Rabiot che dal limite dell’area emiliana trova l’angolo basso alla sinistra di Consigli con un bel diagonale che tocca il pallo e finisce in rete. Al 32′ ancora Traoré vicino al gol, ma il suo destro a giro finisce fuori.

8 minuti dopo Obiang costringe Buffon a distendersi sulla sua sinistra per evitare l’1-1. Al 42′ si vede anche Ronaldo il cui destro viene neutralizzato senza problemi da Consigli. Il portoghese si fa perdonare poco dopo mettendo in rete, di sinistro, il suo 28° gol in campionato. Al termine dei 2 minuti di recupero concessi, Giacomelli fischia la fine del primo tempo: Sassuolo-Juventus 0-2.

Il primo tiro in porta della seconda frazione porta la firma di Federico Chiesa che al 47′ calcia in porta trovando la pronta risposta di Consigli. Al 59′ bella triangolazione Raspadori-Locatelli-Raspadori con il giovane attaccante neroverde che fa 1-2 con un preciso piatto sinistro che si infila nell’angolo basso alla destra di Buffon.

4 minuti dopo Cristiano Ronaldo serve Chiesa che prova il tiro a giro, ma senza fortuna. Al 66′ la Juventus riporta a due i gol di vantaggio con Kulusevski che lancia Dybala che batte Consigli con un delizioso tocco sotto. Al 78′ Ronaldo va vicino all’1-4 ma il suo destro si stampa sul palo e torna in campo. Nei restanti 12 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante, pertanto, al termine dei 3′ di recupero concessi da Giacomelli, la partita finisce: Juventus batte Sassuolo 3 a 1.

Video Gol e Highlights di Sassuolo-Juventus 1-3

Il Tabellino di Sassuolo – Juventus 1-3

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (56′ Chiriches), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (77′ Rogerio); Obiang (56′ Lopez), Locatelli; Berardi, Traoré (56′ Defrel), Boga (77‘ Djuricic) ; Raspadori.

Allenatore: Roberto De Zerbi

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur (61′ Bentancur), Rabiot, Chiesa (81′ Cuadrado); Ronaldo, Dybala (81′ McKennie).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Piero Giacomelli

Marcatori: 28′ Rabiot (J), 45′ Cristiano Ronaldo (J), 59′ Raspadori (S), 66′ Dybala (J)

Ammoniti: 18′ Marlon (S), 24′ Danilo (J), 33′ Chiesa (J)

Espulsi: nessuno

