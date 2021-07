Calciomercato Juventus: offerti 30 milioni per Locatelli, il Sassuolo ne vuole almeno 40

La Juventus non molla la presa per Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo. Il centrocampista neroverde, che ha giocato un discreto europeo, ha fatto innamorare i bianconeri. A Verona c’è stato un incontro tra Federico Cherubini e Giovanni Carnevali per discutere della trattativa che sembra molto difficile ma non impossibile. Gli emiliani cercano di tenersi stretto il loro giocatore.

Continua il pressing bianconero per Manuel Locatelli del Sassuolo. Locatelli si è rivelato un giocatore davvero importante sia per i neroverdi ma anche per l’Italia. Il centrocampista ha disputato grandi partite, non ultima quella contro la Svizzera dove ha realizzato una doppietta. La Juventus è stata stregata dalle abilità e dalla fantasia del giocatore del Sassuolo e lo vorrebbe a tutti i costi in bianconero.

Il Sassuolo, però, continua a resistere agli affondi. Il club neroverde pullula di grandi nomi come Domenico Berardi, altro giocatore della Nazionale, così come il giovane Giacomo Raspadori. I neroverdi hanno disputato un ottimo campionato lottando, con la Roma, per un posto di Conference League. L’obbiettivo è sempre quello di trattenere questi giovani italiani interessanti ma davanti ad una buona offerta, la società potrà discuterne.

Juve, per Locatelli un prestito biennali. Pericolo Arsenal.

A Verona c’è stato un incontro tra il Football Director, Federico Cherubini della Juventus e Giovanni Carnevali del Sassuolo. L’accordo non è stato trovato ma la distanza sembra essersi accorciata rispetto a prima. Locatelli è da tre anni con la casacca neroverde e potrebbe già spiccare il volo in una grande squadra. Cresciuto in un Milan dove non ha mostrato pienamente il suo potenziale, adesso potrebbe approdare alla Juve.

Per lui la Vecchia Signora aveva pensato ad una cifra di circa 30 milioni di euro con obbligo fissato solo alla seconda stagione e al raggiungimento di traguardi, quale la qualificazione in Champions League . La controparte, però, ne vorrebbe 40 in più ma soprattutto l’obbligo di riscatto non condizionato. Ci sarà, dunque, un altro incontro per poter decidere le sorti del giocatore classe 98. Su di lui, però, c’è anche l’Arsenal pronto a fare pazzie per 46 milioni di euro. La Juve, quindi, dovrà sbrigarsi se vuole portare Locatelli alla corte di Massimiliano Allegri.

Migliori Bookmakers AAMS