Calciomercato Juventus: intesa col Sassuolo per Locatelli, ma manca accordo sulla formula

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno trovato l’intesa col Sassuolo per il trasferimento a Torino di Manuel Locatelli. Resta ora da definire la formula dell’accordo.

La Juventus vuole Locatelli e Locatelli vuole la Juventus: è questa, in sintesi, la voce di calciomercato circolante ormai da un paio di mesi tanto a Torino quanto a Sassuolo. Una voce venuta fuori durante Euro 2020 e sviluppatasi prepotentemente in queste settimane fino a diventare realtà.

Calciomercato Juventus: Manuel Locatelli sempre più vicino il trasferimento in bianconero. Restano da limare alcuni dettagli col Sassuolo.

Bianconeri e neroverdi non si sono mai nascosti infatti e fin da subito hanno confermato il rispettivo interesse nel portare a termine la trattativa per Locatelli per il quale, stando a quanto emerso nelle ultime ore, sarebbe stato trovato un accordo sulla base di 35 milioni di euro con iniziale prestito annuale con obbligo di riscatto.

Un accordo che, in linea di massima, soddisfa entrambe le società le quali, ora come ora, sono distanziate da un unico particolare: la Juventus chiede il prestito annuale con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla Champions League 2022-2023, il Sassuolo, invece, accetta la formula proposta dalla Vecchia Signora, ma senza alcun tipo di condizione.

Una distanza minima che crea ancora qualche problema, ma che dovrebbe essere colmata già lunedì, giorno in cui, salvo clamorose sorprese, piemontesi ed emiliani dovrebbero giungere ad un accordo per il definitivo trasferimento del centrocampista classe ’98 all’ombra bianconera della Mole.

Locatelli freme, visto che la nuova stagione è ormai alle porte, ed anche Allegri, per quanto felice del suo centrocampo, spera di averlo a disposizione quanto prima. Le parti sono ormai vicinissime, pertanto, non ci resta che aspettare lunedì per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

