Calciomercato Juventus: il Barcellona pronto a riproporre lo scambio Rakitic-Bernardeschi

Il Barcellona è ancora interessato a Bernardeschi ed è intenzionato a chiedere di nuovo lo scambio con Rakitic alla Juventus

La stagione di Federico Bernardeschi è stata poco esaltante fin qui, con l’ex Fiorentina che ha giocato poco e non ha impressionato Sarri e i tifosi.

Nonostante le belle parole del tecnico toscano dopo il match di Coppa Italia, il giocatore è considerato tutt’altro che incedibile e la sua situazione ha risvegliato l’interesse del Barcellona. il club catalano lo sta seguendo con attenzione dall’estate e le ultime prestazioni non lo hanno fatto demordere.

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Barcellona è intenzionato a lanciare un nuovo assalto per il giocatore, riproponendo lo scambio con Rakitic. Il croato aveva ritrovato spazio con Valverde, ma l’arrivo di Quique Setien potrebbe cambiare le carte in tavola.

Fabio Paratici ha dichiarato più volte come il mercato della Juventus sia chiuso, tuttavia le porte di Torino per il Barcellona non sono affatto chiuse. Nel caso in cui i catalani dovessero presentarsi con un’offerta interessante i bianconeri la prenderanno in considerazione.

A favorire l’operazione potrebbe essere lo stesso Sarri che è un fervido ammiratore di Rakitic. Sempre secondo Repubblica, le due società sarebbero a lavoro su uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.

Se il Barcellona sarà rimasto soddisfatto, allora in estate si lavorerà su un accordo a titolo definitivo. Il club spagnolo, oltre a Rakitic, sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro.

