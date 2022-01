Calciomercato Juventus: idee Azmoun e Bruno Guimaraes

La Juventus prova a muoversi sul fronte calciomercato invernale. Idea Azmoun per l’attacco. A centrocampo, si punta su Bruno Guimaraes.

Prova a muoversi sul fronte calciomercato la Juventus. L’infortunio di Chiesa, che starà fuori fino alla fine della stagione, costringe la società ad inserire almeno un altro attaccante, se non due, in organico, dacché la penuria di gol si è segnalata come uno dei problemi principali di questo inizio stagione.

Resta in piedi, con il PSG, la pista Mauro Icardi, che però non ha brillato particolarmente nel big match contro il Lione, terminato sul punteggio di 1-1. Per questo, Cherubini sta sondando anche altri profili: il nome nuovo è quello dell’iraniano Sardar Azmoun, possente attaccante dello Zenit San Pietroburgo.

Dieci gol stagionali, Azmoun è per certi versi una “vecchia” conoscenza del campionato italiano: un paio d’anni fa venne accostato al Napoli, che sondò il terreno con la dirigenza russa. Trattativa arenatasi, perché Giuntoli preferì puntare su Osimhen.

Oggi Azmoun torna prepotentemente di moda. E non a caso: il suo contratto sia in scadenza il prossimo 30 giugno, la Juventus ha bisogno di investimenti low-cost funzionali alla squadra, e Azmoun sarebbe funzionale allo scopo.

Juventus che, sempre sul fronte attacco, cerca anche un giocatore più simile alle caratteristiche di Federico Chiesa. Il nome, in tal caso, è quello di Anthony Martial dello United. Il francese è un esterno che può svariare su tutto il fronte d’attacco. Ha giocato poco quest’anno, per cui convincere il Manchester a cedere, anche sulla base del prestito, non dovrebbe essere difficile.

A centrocampo sondaggio per Bruno Guimaraes

Movimenti anche nel mezzo, dove ci sarebbero stati sondaggi per il brasiliano Bruno Guimaraes. Sei assist in stagione, il Lione chiede almeno 35-40 milioni per il gioiellino classe 1997. Impossibile pensare a un investimento nell’immediato. Se ne potrà riparlare in estate.

