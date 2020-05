Calciomercato Juventus: idea Gotze per l’attacco

La Juventus sta pensando a Mario Gotze per rafforzare l’attacco, con il giocatore tedesco che si svincolerà dal Borussia Dortmund al termine di questa stagione. Gotze piace molto a Nedved, ma Paratici non è convinto dell’operazione.

Ritorno di fiamma per Mario Gotze in casa Juventus. I bianconeri hanno sempre osservato con tanto interesse il giocatore classe 1992 e la notizia della separazione con il Borussia Dortmund al termine della stagione non fa rimanere indifferenti i campioni d’Italia.

Ad annunciare la separazione tra Gotze ed il Borussia Dortmund è stato il ds del club giallonero Marc Zorc che ha fatto sapere come il calciatore abbia deciso di non rinnovare il suo contratto. L’attaccante campione del mondo nel 2014 piace soprattutto a Nedved che fiuta il classico colpo a parametro zero della Juventus.

Decisamente meno entusiasta lo è Fabio Paratici che avrebbe dei dubbi sull’operazione. Ciò che più frena il ds della Juventus è la fragilità fisica di Gotze che ha minato i suoi ultimi anni al Dortmund, con l’attaccante spesso e volentieri fermo ai box.

Inoltre per sbarcare a Torino Gotze dovrebbe ridursi sensibilmente l’ingaggio visto che in Germania percepisce quasi 8 milioni di euro a stagione. Ingaggio che la Juventus di certo non sarebbe disposta a garantirgli.

Su Gotze non c’è solo l’interesse della Juventus, con l’attaccante tedesco che piace anche a Inter, Milan e Roma. La possibilità di prendere il giocatore a parametro zero è di sicuro allettante, ma al momento è solo un’idea in casa bianconera, con la Juventus che rifletterà attentamente prima di fare qualsiasi mossa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS