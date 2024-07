Calciomercato Juventus: idea Abraham vice Vlahovic

Il nome di Tammy Abraham continua a circolare tra gli addetti ai lavori, i quali continuano a svestire e vestire di una o più casacche l’attaccante inglese per adesso in forza alla Roma.

Dopo una non confermata ipotesi che lo voleva sul taccuino del Milan in caso di definitivo tramonto dell’operazione Zirkzee, ora Abraham viene accostato, nel ruolo di vice Vlahovic, alla Juventus.

C’è, comunque, in corso un sondaggio da parte dei bianconeri, che dovranno sopperire il prima possibile all’eventuale partenza di Arkadiusz Milik per non dover andare a fine agosto chissà dove a prendere chissà chi.

Abraham sarebbe un co-titolare più che un rincalzo, del resto nel primo anno in giallorosso aveva siglato ben 27 gol complessivi prima di un anno interlocutorio, il secondo, e l’ultimo trascorso in infermeria per la rottura del crociato; un infortunio che giustamente perplime la piazza, ma i nomi questi sono. Con tutto il rispetto, sia chiaro.

Sistemata la questione, sarà la volta di Chiesa e probabilmente Vlahovic. Se il figlio d’arte finisse fuori rosa o fosse declassato per scelta tecnica a causa del mancato accordo per il rinnovo, con chi rimpiazzarlo?

Vlahovic, inoltre, potrà rinascere con il gioco più propositivo di Thiago Motta dopo aver patito il pressapochismo allegriano o effettivamente il Vlahovic di Firenze fu solo un’eccesione? Vedremo.

La Juventus, comunque, si sta finalmente muovendo bene, con ordine e con le idee chiare dopo anni di idiozie dirigenziali e teniche e la squadra che sta mettendo su sembra proprio di tutto rispetto.

