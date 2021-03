Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: Beckham lo vuole all’Inter Miami, ma può ridursi l’ingaggio per tornare al Real Madrid

Calciomercato Juventus: Beckham chiama Cristiano Ronaldo all’Inter Miami, ma il portoghese potrebbe anche tornare al Real Madrid.

Il futuro di Cristiano Ronaldo appare incerto. Il fenomeno portoghese, attualmente impegnato nelle qualificazioni al mondiale del 2022 con il suo Portogallo, sarebbe finito al centro di (solite) voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Juventus a fine stagione. CR7, il cui contratto coi bianconeri scade nel 2022, avrebbe infatti ricevuto offerte informali da più parti, tra cui l’Inter Miami di David Beckham e il Real Madrid di Florentino Perez.

In primis, il suo ex compagno ai tempi del Manchester United vorrebbe convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti sulla base di un progetto lungimirante che punta a portare in Florida tutti quei giocatori che in Europa vengono considerati delle vere e proprie star. Da Ronaldo a Messi, passando per Neymar, il sogno di Beckham è quello di creare una sorta di dream team composto dai giocatori più forti che militano nel Vecchio Continente. Un obiettivo, a detta dello spice boy, facilmente raggiungibile visto che le grandi star sono particolarmente attratte da una città fantastica come Miami.

Quanto al Real Madrid invece, non sappiamo se effettivamente gli spagnoli stiano pensando ad un’operazione per riportare il classe ’85 in terra iberica, ma quel che è certo è che un ritorno del portoghese sul prato del Bernabeu farebbe felice la maggior parte dei tifosi madrileni che riaccoglierebbe a braccia aperte il suo ex idolo. Ovviamente, qualora Ronaldo decidesse di tornare per davvero a Valdebebas, una riduzione d’ingaggio sarebbe pressoché scontata vista la terribile crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus che tuttora attanaglia il Mondo. Cosa ne sarà quindi del numero 7 più famoso del pianeta ancora non lo sappiamo, possiamo solo aspettare l’estate per saperne di più.

