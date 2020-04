Calciomercato Juventus: Douglas Costa pedina di scambio per Icardi, Gabriel Jesus o Pogba

La Juventus sta pensando di usare Douglas Costa nella prossima sessione di mercato per arrivare ai suoi obiettivi. Nel mirino ci sono Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Paul Pogba.

Il prossimo anno le strade della Juventus e di Douglas Costa sembrano destinate a separarsi. Il brasiliano ha mostrato una fragilità fisica importante in quest’ultimo anno e mezzo ed i bianconeri non hanno intenzione di puntare su di lui anche nella prossima stagione.

Il piano della Juventus non consisterebbe solamente nel fare cassa con la sua cessione, ma anche di portare a Torino un altro giocatore. Il club bianconero starebbe infatti valutando delle ipotesi di scambio per raggiungere alcuni calciatori che farebbero al caso suo.

Il primo della lista potrebbe essere Mauro Icardi, al momento solo in prestito al PSG dall’Inter. Nel caso in cui verrebbe riscattato dai parigini, la Juventus potrebbe offrire a quest’ultimi proprio il brasiliano che alla dirigenza francese piace molto.

Come quella del PSG, anche alla dirigenza del Manchester United Douglas Costa piace molto. Anche in questo caso la Juventus potrebbe imbastire una trattativa interessante con i Red Devils, chiedendo Paul Pogba. Il francese è il sogno nel cassetto dei bianconeri per la prossima estate e Douglas Costa potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare.

Douglas Costa che, però, potrebbe anche finire dalla parte di Manchester sponda City. Guardiola ha sempre avuto grande stima del brasiliano e sarebbe contento di riaverlo in Inghilterra dopo averlo allenato al Bayern. In questo caso nella trattativa potrebbe rientrare Gabriel Jesus che non è più felice con un tempo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA