Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo al Manchester United per 25 milioni senza Champions League?

Calciomercato Juventus, bomba che rimbalza dalla Spagna: secondo AS, noto quotidiano iberico, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a tornare al Manchester United qualora la Juventus non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Il prezzo della trattativa tra bianconeri e Red Devils dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.

La Coppa Italia conquistata mercoledì sera ai danni dell’Atalanta è stato l’ennesimo trofeo conquistato in carriera da Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, con il trionfo di pochi giorni fa, ha infatti conquistato il suo 30° titolo coi club, chiudendo il cerchio che lo vede ora vincente in tutte le competizioni nazionali organizzate dalle federazioni di Inghilterra, Spagna ed Italia.

Calciomercato Juventus: il Manchester United vuole Cristiano Ronaldo.

Una carriera fantastica di un campione intramontabile che una settimana fa ha anche raggiunto e superato la soglia dei 100 gol con la maglia della Juventus in appena tre anni. Una Juventus che ovviamente si coccola il suo gioiello, ma che potrebbe perderlo a fine stagione qualora domani non arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League.

Senza la competizione europea più importante è infatti difficile immaginare un Cristiano Ronaldo ancora in bianconero. A tal proposito quindi l’offerta più interessante pervenuta al talento di Funchal è quella del Manchester United che, stando a quanto riportato da AS, sarebbe pronto a riaccoglierlo nel campionato più bello del mondo per rendere ancora più competitiva una squadra, quella di Ole Gunnar Solskjær, che dall’anno prossimo proverà a riconquistare una Premier League che manca ormai dalla stagione 2012-2013.

In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus ha già fissato il prezzo per lasciar partire il portoghese: 25 milioni di euro. Cifra sicuramente alla portata dei Red Devils che, a questo punto, sperano fortemente nel “fallimento” della Vecchia Signora così da poter riabbracciare Cristiano Ronaldo a distanza di 12 anni dalla sua partenza per Madrid.

Migliori Bookmakers AAMS