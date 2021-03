Calciomercato Juventus: Coutinho più di una semplice idea

Calciomercato Juventus, bomba che giunge dalla Spagna: il Barcellona avrebbe offerto Coutinho ai bianconeri. Il brasiliano costa 40 milioni di euro.

In attesa di capire come evolverà la situazione legata al futuro di Andrea Pirlo e Fabio Paratici, la Juventus guarda anche al calciomercato e pensa a possibili colpi da mettere a segno in vista della prossima stagione. Acquisito a titolo definitivo dallo Schalke 04, Weston McKennie, i bianconeri puntano ora a rinforzare una rosa che quest’anno si è rivelata completamente inadeguata tanto in Serie A quanto in Champions League.

Calciomercato Juventus: il Barcellona offre Coutinho.

La Supercoppa Italiana conquistata a gennaio contro il Napoli e la Coppa Italia, in caso di vittoria in finale contro l’Atalanta, sono infatti risultati che, per quanto meritevoli di menzione, non bastano a giustificare un’annata completamente disastrosa da parte di una squadra neanche più sicura di un piazzamento Champions per il prossimo anno. Occorrono cambiamenti e occorrono alla svelta perché tornare agli standard di 11/10 anni fa sarebbe un controcorrente davvero terribile per una società capace di vincere nove scudetti di fila e giocare due finali di Champions nel giro di tre anni.

Servono nuovi innesti e servono di qualità, perché la Juventus è club che non può permettersi di finire a -10 dalla prima in classifica in Serie A e di uscire agli ottavi di finale di Coppa Campioni contro squadre non proprio irresistibili. A proposito di nuovi innesti quindi, il nome che sarebbe stato proposto ai bianconeri sembrerebbe quello di Philippe Coutinho del Barcellona che, in cerca di più spazio, sarebbe pronto a fare le valigie e approdare a Torino. I blaugrana, che valutano il proprio gioiello 40 milioni di euro, sono pronti a cederlo ad un club amico come quello piemontese che però sta prendendosi del tempo per capire se rinnovare o meno il contratto di Dybala in scadenza nel 2022.

Se l’affare tra catalani e zebre andrà in porto ancora non lo sappiamo, ma quel che è certo è che Coutinho sarebbe davvero un gran bel colpo per la Juventus. Non ci resta che aspettare l’estate per saperne di più.

