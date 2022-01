Calciomercato Juventus, clamoroso: Marotta lavora per Dybala all’Inter!

Calciomercato, l’Inter irrompe su Dybala? L’argentino, in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato il contratto.

Beppe Marotta dichiara ancora guerra alla Juventus: il “mago” dei parametri zero guarda in direzione Torino e adocchia una preda piuttosto succulenta da portare alla corte di Simone Inzaghi.

È Paulo Dybala: il numero 10 della Juventus. Già così, la notizia fa una certa impressione: la rivale storica che “scippa” il giocatore più rappresentativo. E a consumare il maltorto l’Amministratore Delegato dell’Inter, capace di vincere con la Juventus ben sette Scudetti.

Dybala all’Inter è più di una semplice idea: l’argentino ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, almeno al momento, la firma sul prolungamento appare lontana. Dal primo gennaio scorso, Dybala può scegliere di accasarsi in una nuova squadra, a parametro zero.

Musica per le orecchie di Beppe Marotta, che negli anni ha costruito la corazzata juventina proprio facendo affidamento alle “occasioni” che offriva il mercato. Una tradizione che ha portato anche all’Inter, come dimostrano le tante operazioni low-cost chiuse in questi anni. Una strategia che ha pagato, ancora una volta. Ora, i rapporti di forza tra le due squadre si sono ribaltati: l’Inter è la superpotenza da battere, la Juventus è costretta ad inseguire.

E ora la “tentazione” Paulo Dybala: una “joya” di talento purissimo, che aggiungerebbe quel tocco di fantasia e imprevedibilità, che forse oggi manca alla squadra di Inzaghi. Strapparlo alla Juventus, vorrebbe dire privare i rivali del giocatore di maggior talento.

Sono aperti tutti gli scenari e, più il tempo stringe, più l’ipotesi di un addio di Dybala alla Juve si fa concreto.

