Calciomercato Juventus, clamoroso: Dybala possibile erede di Messi al Barcellona: arriva Neymar?

Il calciomercato è spesso fatto di corsi e ricorsi storici. Trattative che sembravano essere semplici suggestioni, sfumate definitivamente, si riaccendono all’improvviso dando vita a scenari intriganti tanto per le square quanto per i tifosi. E’ questo il caso di Dybala al Barcellona, una possibilità caldeggiata spesso dai media che la Juvntus prova, (riuscendoci), prontamente a respingere. Le ultime notizie arrivano dalla Spagna, precisamente da “Don Balòn” che scrive di come i blaugrana siano pronti a una nuova offensiva in vista della prossima sessione di mercato.

In casa Barcellona sono infatti ancora alle prese con il “caso” Messi che ha un contratto in essere fino al 2021, ma per il quale non si è ancora trovato un accordo sul rinnovo. La “pulga” potrebbe anche decidere di respingere ogni proposta di rinnovo e magari tentare una nuova esperienza (ritorno alle origini con il Newell’s Boys o approdo in Italia all’Inter)? Nel caso Messi lasciasse, comunque, gli occhi del Barcellona si sposterebbero in casa Juventus, precisamente su Paulo Dybala, autore di 13 gol durante questa stagione.

Dybala e Messi sono stati spesso paragonati in Patria sia per caratteristiche tecniche che fisiche, tanto che la stessa “Pulga” ha spesso sottolineato questo paragone. Per questo motivo un passaggio di testimone tra i due in camiceta blaugrana è un’ipotesi più che suggestiva.

Dybala al Barcellona: la Juventus si fionda su Neymar?

Con Dybala al Barcellona la Juventus dovrebbe andare a caccia di un sostituto, e potrebbe trovarlo nel brasiliano Neymar che pare sempre più intenzionato a porre la parola “fine” sulla sua avventura al PSG. A proposito di ricorsi storici, già lo scorso anno Neymar e Dybala erano stati al centro di voci che prevedevano uno scambio tra Juventus e PSG. Alla fine non se ne fece nulla, ma i destini dei due assi sudamericani potrebbero tornare ad incrociarsi indirettamente.

I due sono giocatori dalle caratteristiche un po’ differenti, in quanto Neymar preferisce più giocare palla addosso rispetto a cercare il dialogo con i compagni come invece fa Dybala che, con Allegri, veniva fatto retrocedere fino a centrocampo per dare una mano in costruzione. Neymar ha però dato segni di miglioramento sotto quel punto di vista soprattutto in questa stagione, dove lo si è visto definitivamente maturare sotto l’aspetto mentale e diventare un vero punto di riferimento per i compagni all’nterno del rettangolo verde. Non a caso Tuchel lo ha spesso premiato con la fascia da capitano.

Neymar e Dybala potrebbero dunque accendere il prossimo mercato tenuto conto che, come scrive Quotidiano.Net, nel caso il PSG perdesse il brasiliano lancerebbe l’assalto a “Momo” Salah del Liverpool: pronti all’effetto Domino del metìrcato?

