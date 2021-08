Calciomercato Juventus: Bayern Monaco su Danilo, idea Pezzella, Renato Sanches alternativa a Locatelli-Pjanic

Il Bayern Monaco ha chiesto informazioni per Danilo, ma la Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro e pensa a Pezzella della Fiorentina per sostituire Demiral, ceduto all’Atalanta, e a Renato Sanches del Lille come alternativa a Locatelli del Sassuolo e Pjanic del Barcellona

Saranno giorni caldi in casa Juventus, protagonista di tantissime trattative di mercato, dopo l’acquisto di Kaio Jorge dal Santos e la vittoria del derby contro il Milan.

Infatti, nelle prossime ore sarà ufficializzata la cessione di Mehdi Demiral all’Atalanta. L’operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto obbligatorio per una cifra totale da 30 milioni di euro.

In attesa di piazzare anche Daniele Rugani, che piace alla Lazio, ma il cui ingaggio frena qualsiasi pretendente, i bianconeri avrebbero trovato in German Pezzella il possibile sostituto.

Il difensore ha rinnovato automaticamente il contratto con la Fiorentina fino al giugno 2022 dopo la scadenza naturale del contratto il mese scorso, ma c’è un gentlemen’s agreement con il club viola per una sua cessione in caso di offerta di un top club.

Eppure, in difesa potrebbe esserci anche un clamoroso addio. Si tratta di Danilo, che piace tantissimo al Bayern Monaco, al quale la Juventus avrebbe chiesto almeno 30 milioni di euro.

Al momento non c’è una trattativa vera e propria, visto che la richiesta dei bianconeri avrebbe spaventato i bavaresi, tornati a casa con la coda tra le gambe.

Nella prossima settimana si tenteranno nuovi assalti al Sassuolo per Manuel Locatelli e al Barcellona per Miralem Pjanic, i due grandi obiettivi per il centrocampo.

Riguardo al campione d’Europa, la forbice tra domanda ed offerta sembrerebbe essersi accorciata, visto che l’ultima offerta da 35 milioni è davvero molto vicina ai 40 richiesti dagli emiliani, che hanno anche le offerte di Arsenal, PSG e Liverpool in mano.

Mentre per il bosniaco l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di un prestito biennale e riduzione dell’ingaggio da parte del giocatore, pronto a tornare a Torino dopo la deludente esperienza catalana.

Eppure, la Juventus continua a guardarsi attorno per cercare altre alternative e nelle ultime ore avrebbe individuato in Renato Sanches del Lille un profilo davvero molto interessante.

Il centrocampista portoghese è scuderia Jorge Mendes ed è considerato cedibile da parte del club campione di Francia, ma la richiesta è di almeno 30-35 milioni di euro.

