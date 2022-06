Calciomercato Juventus, arriva il sì: colpo Di Maria!

Juventus, raggiunta l’intesa con Angel Di Maria. L’entourage del giocatore: “Siamo ai dettagli”.

Si chiude la prima telenovela del calciomercato estivo 2022: la Juventus è pronta ad accogliere Angel Di Maria che, al termine un lungo corteggiamento, firmerà un contratto annuale da sette milioni netti più bonus.

La conferma è arrivata dall’entourage del giocatore, che al quotidiano La Stampa ha dichiarato di dover limare gli ultimi dettagli, e aspettare che la Juventus dia il proprio via libera per la firma del contratto. Si arricchisce in tal modo il reparto offensivo bianconero, con un esterno d’attacco che era tra le priorità di Max Allegri all’inizio del calciomercato.

La squadra piemontese dovrebbe adoperare il 4-3-3, e “El Fideo”, così come Di Maria viene soprannominato per via della sua corporatura sottile, simile a quella di uno spaghetto, andrebbe a ricoprire il ruolo di attaccante destro in un reparto che, oltre a contare su Federico Chiesa, potrebbe essere completato dagli innesti del serbo Filip Kostic (Eintracht) e Nicolò Zaniolo (Roma).

La trattativa per portare Angel Di Maria a Torino è durata forse più del previsto. Il calciatore era infatti sospeso tra i bianconeri e il Barcellona di Xavi, col quale pure aveva avuto contatti. Alla fine, l’ex PSG ha scelto l’Italia, e la Serie A abbraccia un fuoriclasse capace ancora di fare la differenza, nonostante si avvii verso le 35 primavere.

La dirigenza, rappresentata dall’AD Arrivabene e dal DS Cherubini, proverà a fare un ultimo tentativo per portare la durata del contratto a due anni, durata minima per poter beneficiare degli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita. Una soluzione che “El Fideo” non sembra gradire, perché il prossimo anno vorrebbe tornare in Argentina, e chiudere la carriera nella terra natale.

Una volta terminate le vacanze a Ibiza, Di Maria sarà pronto a tuffarsi nella nuova avventura alla Juventus. Il raduno dei bianconeri è fissato per il 4 luglio, giorno in cui Max Allegri si ritroverà a disposizione una rosa assolutamente potenziata.