Calciomercato Juventus: anche l’Everton punta Emre Can

Carlo Ancelotti vede in Emre Can il giusto rinforzo a centrocampo per il suo Everton, ma la Juventus al momento non apre alla cessione del tedesco.

Nonostante Paratici abbia affermato come il mercato della Juventus sia chiuso tanto in entrata quanto in uscita, continuano a circolare molte voci sul futuro di Emre Can.

Al di là della parole di Sarri nelle ultime interviste, il calciatore tedesco è finito davvero ai margini del suo progetto. In Coppa Italia contro l’Udinese gli è stato addirittura preferito Marko Pjaca, alimentando maggiormente le voci sul suo futuro.

Futuro che appare sempre più lontano da Torino con Emre Can che avrebbe avuto già un confronto con la società, chiedendo di andare via. Arrivato a parametro zero lo scorso anno dal Liverpool, il tedesco sembrava potesse essere un elemento fondamentale per il centrocampo bianconero ed invece, dopo un anno, le cose sono completamente cambiate.

Emre Can potrebbe lasciare la Juventus per tornare proprio nel Merseyside dove negli ultimi giorni si è registrato l’interesse dell’Everton. Ad Ancelotti il giocatore tedesco piace molto e per il centrocampo dei Toffees sarebbe davvero un gran colpo, con Emre Can che porterebbe qualità ed esperienza.

Il club di Liverpool sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro, ma al momento da Torino non ci sono aperture riguardo una cessione a Gennaio. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Milan che è a caccia di uomini che possano alzare il livello della rosa.

