Calciomercato Juventus: Ancelotti vuole Rabiot all’Everton

Calciomercato Juventus: Adrien Rabiot sarebbe finito nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti che vorrebbe il suo ex centrocampista sulla sponda blu di Liverpool.

All’indomani della cocente sconfitta di Napoli che ha forse ridimensionato la ambizioni scudetto del club, la Juventus guarda avanti e pensa già all’importante sfida di Champions League contro il Porto, in programma mercoledì alle 21:00. Proprio l’Europa dovrà “rigenerare” gli uomini di Andrea Pirlo che, pur avendo giocato meglio, non sono riusciti a battere gli stoici partenopei di Gennaro Gattuso che, con il coltello tra i denti, hanno difeso una vittoria che vale momentaneamente, in attesa di Roma-Udinese e Inter-Lazio, il quarto posto in classifica.

Calciomercato Juventus: Ancelotti vuole Rabiot all’Everton

E sperando in un pareggio tra nerazzurri e biancocelesti, la Vecchia Signora nel frattempo pensa anche al calciomercato e prende in considerazione l’offerta pervenuta dall’Inghilterra per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese pare sia finito nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti che avrebbe chiesto a Paratici il suo ex calciatore dei tempi del Paris Saint Germain.

Il numero 25 bianconero sembra aver trovato uno spazio importante nelle scelte del suo allenatore, ma le prestazioni troppo altalenanti fanno sì che non venga considerato incedibile dalle parti della Continassa. Difronte ad un’offerta vantaggiosa, la Juventus sarebbe infatti disposta a privarsi di un elemento arrivato sì a zero lo scorso anno, ma stipendiato comunque 7,5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio forse troppo alto per un giocatore che, al netto di tutto, non ha dimostrato nulla di particolare all’ombra della Mole.

Ad ogni modo, i Toffees sono pronti a tutto pur di accontentare l’allenatore che ha risollevato la squadra in Premier League, anche a pagare i 30 milioni chiesti da Andrea Agnelli per lasciar partire Rabiot. Al momento è chiaramente tutto in alto mare, ma non è detto che in estate non si possa trovare un’intesa. Staremo a vedere come andrà a finire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS