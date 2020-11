Calciomercato Juventus: affare Dahoud a gennaio

Mahmoud Dahoud: questo l’ultimo nome accostato alla Juventus in ottica calciomercato. Il classe 1996, attualmente in forza al Borussia Dortmund, sta cercando una squadra in cui possa avere più spazio per esprimere le proprie qualità, chiuso com’è da Delaney e Witsel.

Dahoud è un mediano dalle buone doti fisiche, cui abbina anche una discreta tecnica. Molto bravo a trovare la profondità, le sue caratteristiche ben collimano con il gioco di Pirlo, che ha fatto del contropiede veloce una delle sue armi più letali.

Dahoud ai tempi del Gladbach

Il “Maestro” potrebbe chiedere alla dirigenza proprio un nuovo rinforzo in mediana, dacché Arthur non pare soddisfarlo più di tanto. Solo cinque presenze in campionato, finora, per il brasiliano, una delle quali da subentrato.

Il Borussia, che ha pagato Dahoud 12 milioni due stagioni fa, potrebbe decidere ora di cederlo allo stesso prezzo, così da liberare un posto in squadra. Nonostante abbia totalizzato poche presenze con la maglia giallonera, Dahoud resta un prospetto interessante, molto giovane e nel giro della Nazionale tedesca a partire da questa stagione (due presenze per lui contro Turchia e Repubblica Ceca).

Ora Dahoud vuole dimostrare di meritarsi la maglia tedesca, ma per farlo ha bisogno di giocare con maggior continuità: che sia la Juventus la squadra adatta a dargli questa possibilità?

