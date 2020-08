Calciomercato Juventus, addio Matuidi: va all’Inter Miami

Blaise Matuidi sarà il primo giocatore ad essere ceduto dalla Juventus, con il calciatore francese che giocherà nell’Inter Miami di Beckham. Previste nella giornata di oggi le visite mediche, poi ci sarà l’ufficialità.

Dopo le parole, i fatti. La Juventus è pronta a rinnovare profondamente la propria rosa con l’arrivo di Andrea Pirlo ed i bianconeri subito stanno lavorando alle cessioni. Il primo giocatore che a breve saluterà Torino è Blaise Matuidi.

Come già vi avevamo informato in mattinata, il giocatore francese era il principale indiziato per essere la prima cessione in casa Juventus, con l’Inter Miami che si era interessata fortemente all’ex PSG. I bianconeri vogliono fare in fretta e si sono subito accordati con il club americano per il passaggio in MLS di Matuidi.

Il centrocampista classe 1987 sosterrà oggi le visite mediche a Parigi per il club di proprietà di David Beckham prima di volare nel nuovo continente ed iniziare la sua esperienza americana. Si chiude dopo tre anni, dunque, l’avventura di Matuidi in bianconero, condita da tre scudetti, due Coppe Italia ed una Supercoppa italiana.

Con la Juventus, Matuidi aveva ancora un anno di contratto, ma la sua stagione così come quella della squadra non è stata all’altezza delle aspettative, spingendo i bianconeri ad un cambio generale. Per Matuidi, la Juventus non riceverà alcun indennizzo economico, ma alleggerirà quantomeno il proprio bilancio relativo agli ingaggi.

L’opera di epurazione a Torino è appena iniziata, con la Juventus intenzionata a fare piazza pulita per ringiovanire la rosa. I prossimi giocatori più vicini a lasciare Torino sono Sami Khedira che potrebbe anche rescindere il contratto e Gonzalo Higuain, il cui ingaggio pesa come un macigno sulle casse bianconere.

