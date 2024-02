Calciomercato Juventus. Un mercato non senza acquisti altisonanti, ma con giocatori di prospettiva che possono costituire un riforzo essenziale per la squadra

Calciomercato Juventus: acquisti mercato invernale

Il mercato dei bianconeri si è chiuso questa sera con il colpo del centrocampista argentino Alcaraz., ventiduenne proveniente dal Southampton, classe 2002. Lui è in grado di disimpegnarsi sia nel ruolo di mezz’ala che di trequartista. Molto abile per le sue qualità offensive, con ottimi tempi d’inserimento che lo rendono un giocatore assolutamente pericoloso in area avversaria. L’accordo è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso fino a 4 milioni di euro al 30 giugno 2024. Dopo di ché la Juventus potrà esercitare il diritto di riscatto per un cifra intorno ai 50 milioni di euro, pagabili in tre esercizi.

Prima di quest’ultimo affare, i bianconeri hanno coperto il reparto difensivo con l’acquisto di Tiago Djalo, difensore portoghese, classe 2000, proveniente dal Lilla. I bianconero hanno superato la concorrenza dei nerazzurri, anticipando 3,5 milioni di euro per assicurarselo già in questa parte finale di stagione, prima della naturale scadenza del contratto in estate del 2024. È un difensore centrale, ma all’occorrenza si presta come terzino. E’ già stato utilizzato da vari allenatori di club e soprattutto nazionali in quest’ultimo ruolo. Ottantrè chili su 190 cm di altezza, numeri che parlano della sua stazza, difficile da spostare. Un vero e proprio armadio preso per consolidare un reparto che da sempre ha costituito il punto di forza della formazione bianconera.

Altro ingresso in zona difensiva è del difensore Pedro Felipe. Venti anni il prossimo 23 maggio, è arrivato in prestito dal Palmeiras. Sbarca a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 2 milioni di euro. Sarà affidato alla Juventus Next Gen del tecnico Massimo Brambilla. Può svolgere i ruoli di centrale, sia destro che sinistro, con ottimi risultati.

In prospettiva futura c’è l’acquisto del 17enne Adzic, montenegrino proveniente dal Buducnost. Compierà la maggiore età nel prossimo mese di maggio. E’ un centrocampista offensivo, ma anche ala nel tridente. Sul suo nome si fanno delle supposizioni, oltre che dei paragoni illustri. Viene accostato tantomeno ad un certo De Bruyne del Manchester City. L’acquisto è stato formulato sulla base di 5 milioni di euro ed una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Poi il giro di prestiti che ha visto Gianluca Frabotta transitare dal Bari e finire al Cosenza, sempre in Serie B. Quindi c’è il rientro del giovane Bonetti, centrocampista classe 2003, dato in prestito al Taranto ed ora di nuovo disponibile tra le fila della Juventus Next Gen.

Calciomercato Juventus: cessioni mercato invernale

Tra le cessioni di questo mercato invernale c’è quella del giovane Filippo Ranocchia, in maniera definitiva, al Palermo per 4 milioni di euro.

Quindi quella in prestito alla Roma del difensore centraleolandese Donny Huijsen alla Roma, così come la nuova avventura per il giovane Giulio Doratiotto negli Stati Uniti al Phoenix Rising. Un acquisto importante per la formazione americana, un giocaotre che può giocare come numero 10, ma anche in altre parti del campo senza per questo sfigurare.

Anche Domanico lascia i colori bianconeri per trasferirsi al Monza, con un contratto fino al 30 giugno 2026. Il difensore centrale, classe 2005, è pronto per una nuova avventura in terra lombarda.

Il club bianconero ha concluso la serie di cessioni, con quella di Crespi, giovane portiere classe 2001, allo Spezia e con il prestito di Citi alla Pro Vercelli.

La Rosa aggiornata

Nr Giocatore Ruolo Anno Presenze

23 C. PINSOGLIO P 1990 0 1 W. SZCZESNY P 1990 20 36 M. PERIN P 1992 2 42 GIOVANNI GABRIELE GAROFANI P 2002 0 38 GIOVANNI DAFFARA P 2004 0 12 ALEX SANDRO D 1991 9 6 DANILO D 1991 16 2 M. DE SCIGLIO D 1992 0 24 D. RUGANI D 1994 11 TIAGO DJALÓ D 2000 0 3 BREMER D 1997 22 27 ANDREA CAMBIASO D 2000 19 44 TARIK MUHAREMOVIC D 2003 0 4 FREDERICO GATTI D 1998 19 10 P. POGBA C 1993 2 11 F. KOSTIC C 1992 20 25 A. RABIOT C 1995 18 5 M. LOCATELLI C 1998 21 22 T. WEAH C 2000 17 21 N. FAGIOLI C 2001 6 16 W. MCKENNIE C 1998 21 41 H. NICOLUSSI CAVIGLIA C 2000 5 20 FABIO MIRETTI C 2003 16 26 CARLOS ALCARAZ C 2002 0 47 JOSEPH NONGE C 2005 1 50 LUIS HASA C 2004 0 14 A. MILIK A 1994 21 7 F. CHIESA A 1997 17 9 D. VLAHOVIC A 2000 20 18 M. KEAN A 2000 12 17 SAMUEL ILING-JUNIOR A 2003 12 40 TOMMASO MANCINI A 2004 0 15 KENAN YILDIZ A 2005 12

11 titolare

ecco l’11 titolare della formazione bianconera fino al termine della stagione:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri